Десять базовых принципов создания уютного интерьера

Совсем скоро инфополе будет заполнено советами по созданию новогоднего настроения, но тепла и радостного предвкушения хочется прямо сейчас. Поэтому предлагаем не затягивать и разобрать основные принципы, которые помогут сделать интерьер по-настоящему уютным уже сегодня.

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1. Наведение порядка

Не бывает уютно в захламленном пространстве. Если ваш интерьер страдает от загруженности лишними вещами или уже давно не подвергался генеральной уборке, считайте, что время пришло.

Напоминаем, что поддерживать порядок гораздо легче и приятнее, чем затевать масштабную уборку, поэтому выделите пару свободных вечеров, приготовьте несколько мешков для мусора и приступайте к реорганизации, очищению и обновлению зоны обитания.

2. Исключение дискомфорта

Возможно, у вас дует из окон или система отопления работает с перебоями, вентиляция забилась и раздражает хриплым ревом, скрипят половицы и несмазанные дверные петли. Все эти мелочи раздражают, повышают уровень стресса, лишают покоя и никак не способствуют ощущению уюта. Пройдитесь по дому, составьте список всего, что вызывает чувство дискомфорта, и распишите график избавления от его источников.

3. Цветовая палитра

Вот теперь в чистом пространстве можно начать созидать. Оцените цветовую палитру своего интерьера. Есть ли в ней достаточное количество теплых, мягких оттенков, дарящих настроение спокойствия и гармонии?

Присутствуют ли акценты с более насыщенными цветами? Возможно, стоит внести пару новых тонов при помощи текстиля, декора и арт-работ.

4. Освещение

Самый мощный инструмент, в секунду преображающий любое пространство. Но одной люстрой вам обойтись не удастся. Каждая зона нуждается в собственном, пусть и совсем небольшом, светильнике.

Если увлечетесь процессом подбора освещения и начнете задумываться о диммерах, предлагаем усложнить процесс еще больше. Бра, торшеры, ночники, фонарики и светодиодные подсветки можно подключить к системе умного дома и создавать сценарии под настроение и повод.

5. Текстуры и материалы

Вязаные пледы, подушки с принтами и аппликациями, тяжелые гардины, текстильное оформление стен и ковры не только работают на эстетику, но и вызывают приятные ассоциации. Да, чтобы получить дополнительный выброс гормонов радости, текстиль совсем не обязательно трогать, достаточно знать, что он приятен на ощупь.

Грубые деревянные фактуры в уютных формах консолей, столиков и кресел создают ощущение тепла, стабильности и безопасности. Но если у вас отсутствует необходимость в новых предметах мебели, можно обойтись деревянным функциональным декором — подносами, кашпо, столовыми приборами.

6. Функциональная мебель

Уютный интерьер — это не только художественное оформление, но и физический комфорт. Выбирайте мебель, которая действительно нужна и будет использоваться. Кресла и диваны должны быть удобными и располагающими к отдыху. Рассмотрите возможность добавления многофункциональной мебели, такой как столы с местом для хранения или раздвижные диваны, — они помогут оптимизировать пространство.

Неудобную мебель, от которой не хочется избавляться, можно попробовать переделать: перетянуть жесткий диван более приятным и мягким материалом, подобрать подушки для стульев, опустить или поднять столешницу неудобного письменного стола и подумать, каким предметам не помешали бы колесики.

7. Эмоциональные маяки

Семейные фотографии, любимые картины, сувениры из поездок, памятные вещи из прошлого — если все это лежит под замком для сохранности, возможно, настало время вынести их на свет и расположить хотя бы за стеклянными дверцами шкафа. Есть одно правило: все эти предметы должны вызывать исключительно положительные эмоции.

8. Искусство

Правильно подобранные предметы искусства врачуют душу, успокаивают тревожный разум, вдохновляют ваше вечное внутреннее начало и наполнят смыслом, эмоциями и глубиной интерьер в котором обитают.

Маленький секрет: совсем необязательно бродить по галереям в поисках «той самой» картины. Ее можно создать самостоятельно. Самый простой и наименее затратный способ — собрать все оттенки использованные в оформлении помещения, где предполагается размещение арт-работы и написать абстракцию. В идеале делать это стоит в очень хорошем, радостном настроении.

9. Живая природа

Растения не только очищают воздух, но и наполняют интерьер жизнью и свежестью. Любая зелень — это яркий акцент. Живые растения — это всегда особое настроение. Букеты цветов в интерьере с зимним пейзажем за окнами действуют на психику, как чашка горячего шоколада: будоражат, согревают и обещают, что вот буквально за углом вас ждет что-то очень приятное.

10. Ароматы

Если вы еще не расставили диффузоры с ароматом мандаринов, корицы, ванили и амбры по всем помещениям, сейчас самое время это сделать. Для кухни очень рекомендуем подобрать гурманский вариант с ароматом любимых сладостей. Сейчас на маркетплейсах можно найти любой — от соленой карамели до тыквенного пирога.