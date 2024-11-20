Агроном рассказал, какие растения хуже всего росли в 2024 году

Каждый дачный сезон приносит садоводам как приятные открытия, так и разочарования. Агроном Петр Ломонос назвал культуры, которые в 2024 году не оправдали его ожиданий.

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Черная морковь, несмотря на необычный внешний вид, разочаровала своим вкусом. Она оказалась горьковатой, с намеком на лекарственные травы и слабым свекольным оттенком. Толстая кожура добавляет неприятных ощущений, а привычного сладкого вкуса почти нет, что делает этот овощ скорее декоративным, чем полезным в кулинарии.

Экзотические сорта свеклы — оранжевая и белая — также не впечатлили. Они оказались почти безвкусными, особенно белая, которая напомнила кормовую свеклу. В приготовлении такие овощи бесполезны, а их срок хранения оказался намного короче, чем у обычной свеклы.

Амарант стал настоящей проблемой для участка. Это растение активно распространяется семенами, превращаясь в сорняк, от которого трудно избавиться. Хотя его листья можно использовать в кулинарии, агроном считает усилия по борьбе с ним несоразмерными его пользе.

Неудачным выбором стала и ежевика росяника. Растение расползается по участку, образуя колючие побеги, а его ягоды, по мнению Ломоноса, практически лишены сладости. Урожай скуден, а захват новых грядок делает эту культуру крайне неудобной, подытожил эксперт aif.ru.

Ранее в октябре средняя зарплата в АПК переступила через планку в 80 тысяч рублей. Также эксперт объяснил, как избавить свой дачный участок от растения-вредителя проволочника.