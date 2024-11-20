Как компактно хранить яйца в холодильнике: необычный лайфхак

Обычно мы просто ставим упаковку с яйцами в холодильник, и это кажется вполне логичным. Но если в вашем холодильнике часто не хватает места, попробуйте этот простой, но эффективный трюк.

Возьмите картонную упаковку с яйцами и переверните ее вверх дном. На первый взгляд идея может показаться странной, но именно так вы сможете освободить дополнительное пространство. В отверстия на дне упаковки идеально помещаются яйца из другой коробки. В результате в одной упаковке можно хранить сразу две порции яиц, экономя место и упрощая организацию пространства.

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Главное – убедитесь, что упаковка крепко стоит и не повреждена, чтобы яйца не разбились.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @nechetoff.