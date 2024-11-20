Стало известно, сколько россиян отпрашивалось с работы из-за питомцев

Почти половина россиян (45%) отпрашивалась с работы из-за питомцев, следует из опроса, проведенного изданием KP.RU. По словам респондентов, они хотя бы раз уходили с работы, поскольку готовы бросить все ради своего любимца.

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«А я свою коллегу отпускала к ветеринару, когда ее собака болела. И еще одна коллега на обед выходит выгуливать песеля, мы к этому нормально относимся. А в чем тут проблема? Не понимаю. Они тоже живые, а мы несем ответственность за тех, кого приручили»‎, — поделилась участница опроса.

По данным издания, большинство людей (53%) ни разу не отпрашивались с работы из-за домашних животных, так как либо решают все связанные с ними вопросы в нерабочее время, либо просто не имеют питомцев. Некоторые считают, что если уходить с работы из-за животных, то это будет только мешать экономике.

«Я и так в шоке, что животные у нас всегда в приоритете, но не до такой же степени, чтобы работу прогуливать»‎, — отметила другая респондентка.

Всего в опросе приняли участие 3,7 тысячи человек.

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