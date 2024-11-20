Как выбрать новогоднюю елку и не навредить себе

Елки из некачественного пластика могут выделять химические агенты, предупреждают врачи. «Вечерняя Москва» выяснила, как не навредить своему здоровью.

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По словам врача аллерголога-иммунолога Сергея Масальского, если у человека есть аллергия, то фенолы, формальдегиды и другие химические соединения могут раздражать дыхательные пути, вызывать обострение заболевания.

«Крайне важно для людей, у которых повышена чувствительность к таким запахам, есть гиперчувствительность слизистой, использовать изделия из качественного пластика, которые не выделяют химических продуктов», — отметил он.

Бумажная Может стать альтернативным вариантом для празднования Нового года. Елкой можно украсить праздничный стол, так как она не занимает много места.

Сверкает и переливается

Это, конечно же, елка из мишуры. Нужно определиться с цветом: будет ваша елочка сиять золотом или отливать серебром.

Искусственная

Выполнена в классическом варианте. Высота дерева от 120 до 240 сантиметров. Выбрать можно как просто с зелеными ветками, так и с ветвями, припорошенными «снегом». Хвоя на таких «лесных красавицах» выполнена из ПВХ, лески и пластика.

Дизайнерский вариант

Новогодние композиции, выполненные из дерева, стекла, ткани, подойдут тем, кто ценит оригинальные решения.

Специалисты рассказали, какие ошибки совершают многие при украшении новогодней елки. Так, многие хотят выбрать для Нового года самое большое и пушистое дерево, но здесь важно учитывать несколько иных моментов.