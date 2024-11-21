«Это опасно»: почему возникает запах в холодильнике и как от него избавиться
Одна из главных причин появления запаха в холодильнике — неправильное хранение продуктов. Однако это далеко не единственный источник неприятного аромата. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Марины Рубенковой, почему в холодильнике возникает запах, чем это может навредить и как от него избавиться.
Почему в холодильнике возникает неприятный запах
Если в холодильнике лежат открытые упаковки с едой, испорченные продукты или остатки еды, особенно в течение длительного времени, это неизбежно приведет к образованию неприятного запаха, рассказала собеседница «ВМ».
— Поэтому необходимо вовремя выкидывать просрочку и хранить продукты, которые имеют сильный аромат, в герметичных стеклянных контейнерах, — посоветовала специалист.
Еще одним источником неприятного запаха в холодильнике, по словам эксперта по домоводству, могут стать стенки и полки холодильника, которые загрязняются со временем.
— Если холодильник регулярно не очищать, то накопившаяся грязь и налет могут начать источать неприятные ароматы. Можно защитить полки специальными ковриками, которые легче мыть. Делать это нужно минимум раз в месяц, — заверила Рубенкова.
Почему это опасно для здоровья
Кроме того, если в холодильнике оседает влага, это может привести к образованию плесени и размножению бактерий, предупредила специалист:
— Микроорганизмы могут вызывать не только плохой запах, но и быть опасными для здоровья. Например, плесень может выделять токсины, а некоторые бактерии вызывают пищевые отравления. Поэтому нельзя допускать размножение бактерий и плесени в холодильнике.
Как избежать возникновения неприятного запаха
Два правила, которые спасут холодильник от появления запаха:
важно раз в несколько дней проверять срок годности продуктов, которые хранятся в холодильнике, и выкидывать испорченную еду;необходима регулярная чистка полок и стенок холодильника с помощью специальных средств для удаления загрязнений.
— Это поможет предотвратить образование налета и появление неприятного запаха, — заверила специалист.
Как избавиться от неприятного запаха и плесени в холодильнике
Как рассказала Рубенкова, чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, можно использовать:
- натуральные поглотители запахов;
- лимон — положить отрезанную половинку на полку;
- пищевую соду: например, поставить открытый контейнер с содой на полку холодильника, чтобы она впитывала ненужные ароматы.
Если вы заметили плесень в холодильнике, нужно немедленно очистить от нее это место, акцентировала эксперт. Иначе она будет распространяться и оседать на продуктах. Для этого можно использовать:
- смесь воды и уксуса;
- специальные противогрибковые средства.
— Важно соблюдать меры предосторожности и избегать вдыхания спор плесени, потому что это опасно для здоровья, — добавила Рубенкова.
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