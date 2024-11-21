Зоопсихолог: игры полезны для здоровья кошек

Владельцам домашних кошек важно регулярно играть с ними, потому что физическая активность важна для здоровья животных. Об этом рассказал зоопсихолог Мирослав Волков, передает Pravda.Ru.

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По его словам, кошкам стоит обеспечивать максимальный уровень активности.

«Нет того уровня физической активности, который был бы плох для животного, во вред. Лучше выигрывать, использовать дразнилки-игрушки, съедобные игрушки, да пусть хоть лазерная указка», — сказал Волков.

Эксперт уточнил, что продолжительность игр может зависеть от характера питомца. Так, активным кошкам требуется больше времени на игры. При этом флегматичным животным подойдут пассивные игры с участием игрушек-головоломок.

До этого ветеринарные специалисты сообщали, что кошек нужно кормить минимум два раза в день, при этом корм не должен быть постоянно в доступе у животного. По их словам, многие животные могут постоянно испытывать потребность в еде, что грозит набором веса и ожирением. Это, в свою очередь, может привести к развитию сахарного диабета.