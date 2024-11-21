Зоопсихолог рассказал, что делать, если кошка ест растения

Многие домашние кошки любят "полакомиться" комнатными цветами. Причин для такого поведения может быть много, однако не все растения полезны и безопасны для домашних питомцев. Как отучить кошек покушаться на цветы, рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

В зоомагазинах часто можно увидеть специальную траву для кошек. Многие думают, что с ее помощью можно отвлечь кота от поедания цветов. Однако в беседе с KP.Ru специалист рассказывает, что нет разницы в видах травы, то есть - какую можно кушать, а какую нет.

Отпугиватели также не сработают, потому что вскоре у кота появляется привычка к ним. Также Волков советует отказаться от применения способов, которые направлены на прививку питомцу негативного опыта.

По своей природе кошек привлекает запах земли и трав, поэтому они всегда будут проявлять интерес к вашим посадкам. Зоопсихолог предлагает следующую идею решения проблемы: если вы любитель флоры, то лучше разводите ее в закрытых от кошек помещениях или подвешивайте/ставьте горшки так, чтобы у питомца не было возможности до них добраться. В идеале - отказаться от комнатных растений, если у вас есть домашнее животное. Также стоит чаще играть с кошками, тем самым вы направите их силы в эту активность, а не в дегустацию цветов.

Какие растения и чем опасны для кошек

Герань - может вызвать рвоту и диарею.

Гиацинт - симптомы при отравлении этим растением: диарея, волдыри в пасти, отсутствие аппетита, затрудненное дыхание.

Диффенбахия, монстера - сок растения способен вызвать у кошек ожоги слизистых оболочек.

Замиокулькас, спатифиллум - вызывает рвоту, затрудняет дыхание.

Каланхоэ - может привести к сбою сердечных ритмов.

Плющ английский - вызывает слюнотечение, рвоту, нарушение стула, апатию, нарушение координации, расширение зрачков.

При проблемах со здоровьем питомца необходимо обратиться к специалисту