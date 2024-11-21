Какие породы кошек и собак чаще всего выбирают свердловчане: данные исследования
Свердловчане предпочитают кошек собакам – их забирают на 8 % чаще. Аналитики онлайн-платформы «Авито» рассказали, какие породы пользуются наибольшим спросом.
«Беспородных кошек на платформе жители Свердловской области забирают в 9 из 10 случаев», – рассказали в пресс-службе сервиса.
Среди породистых кошек наибольшим спросом пользуются:
- ориенталы;
- мейн-куны;
- канадские сфинксы;
- сибирские кошки.
По сравнению с прошлым годом предпочтения свердловчан изменились. Годом ранее охотнее забирали:
- невских маскарадных кошек;
- бенгальских;
- шотландских;
- бурманских.
Среди собак самыми популярными оказались:
- лабрадор;
- аляскинский маламут;
- самоедская лайка;
- йоркширский терьер.
Осенью 2023 года ТОП популярных собачьих пород возглавляли:
- немецкая овчарка;
- самоедская лайка;
- той-терьер;
- такса;
- чихуахуа.