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Какие породы кошек и собак чаще всего выбирают свердловчане: данные исследования

Свердловчане предпочитают кошек собакам – их забирают на 8 % чаще. Аналитики онлайн-платформы «Авито» рассказали, какие породы пользуются наибольшим спросом.

Какие породы кошек и собак чаще всего выбирают свердловчане
© globallookpress.com
«Беспородных кошек на платформе жители Свердловской области забирают в 9 из 10 случаев», – рассказали в пресс-службе сервиса.

Среди породистых кошек наибольшим спросом пользуются:

  • ориенталы;
  • мейн-куны;
  • канадские сфинксы;
  • сибирские кошки.

По сравнению с прошлым годом предпочтения свердловчан изменились. Годом ранее охотнее забирали:

  • невских маскарадных кошек;
  • бенгальских;
  • шотландских;
  • бурманских.

Среди собак самыми популярными оказались:

  • лабрадор;
  • аляскинский маламут;
  • самоедская лайка;
  • йоркширский терьер.

Осенью 2023 года ТОП популярных собачьих пород возглавляли:

  • немецкая овчарка;
  • самоедская лайка;
  • той-терьер;
  • такса;
  • чихуахуа.
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