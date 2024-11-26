Кинолог рассказал о породах, не подходящих для городских квартир

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал о породах, не подходящих для городских квартир.

«Нужно понимать, что появление животного в доме — это изменение вашей жизни. Это изменение распорядка дня, изменение отпускного режима, изменение рабочего режима», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в городских квартирах будут некомфортно себя чувствовать сторожевые, охотничьи или ездовые собаки.

Специалист рекомендовал такие породы держать на частных территориях, на участках, в дачных посёлках.

«Что касается маленьких собак декоративных пород, то им вполне комфортно. Маленькими мы считаем собак высотой до 30—35 сантиметров в холке. Это небольшие собаки, которые в большинстве своём очень хорошо адаптируются к условиям квартиры», — отметил кинолог.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Станислав Максименко в беседе с НСН рассказал, что при контакте с домашними животными — кошками и собаками — у человека вырабатывается окситоцин — гормон, способствующий снижению уровня стресса, тревоги и страха.