Терапевт предупредил, почему необходимо менять штору в ванной

Если не стирать шторку в ванной, на ней может появиться плесень, которая может попасть в легкие, когда человек моется, рассказал в беседе с «Здоровьем Mail» врач-терапевт Сабухи Самедов. По его словам, плесень является причиной кашля, чихания, раздражения слизистых и насморка.

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Врач объяснил, что у людей с ослабленным иммунитетом из-за появившейся плесени может начаться аллергия. Также у тех, кто страдает астмой, может начаться приступ или появиться пневмония.

«Например, комплекс проявлений поражения аспергиллой (род высших аэробных плесневых грибов) так и называется — "аспергиллез"», — отметил Самедов.

Поэтому следует регулярно стирать шторку и вовремя менять ее, пока на ней не появилась плесень или налет, добавил терапевт.

Ранее эксперт по уходу за домом Валерий Туаев предупредил, что шторы следует стирать раз в год или в полгода, а подушки — не реже трех раз в год. Он подчеркнул, что важно регулярно проветривать подушки. Одеяла также необходимо стирать: делать это стоит раз в квартал. При обнаружении пятен рекомендуется использовать специальный спрей для текстиля. Эксперт уточнил, что для уборки в квартире нужно подбирать подходящие чистящие средства.