Аллерголог предостерег от покупки бюджетных искусственных елок

Настоящие и искусственные елки не вызовут аллергии, но могут привести к развитию насморка и головной боли, рассказал НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Искусственные елки из некачественного пластика редко вызывают аллергическую реакцию, однако могут спровоцировать головную боль, заложенность носа и контактный дерматит, сообщил в беседе с НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что некачественные ели опасны для организма.

«Аллергия на искусственную ель – редкость, пластик по отношению к человеку инертный. Если елка сделана из некачественного пластика, какое-то время изделие будет выделять низкомолекулярные вредные вещества. Аллергии они не вызывают, но могут провоцировать интоксикацию. Люди могут жаловаться на головную боль, заложенность носа. Если нос заложен в течение длительного времени, возникают осложнения: синусит, гайморит. Также частая реакция на пластик – контактный дерматит. Однако обычно жалуются не на елки, а на пластиковые ремешки для часов, фитнес-браслетов. Выбирая любое изделие из пластика, важно его понюхать, если есть сильный характерный запах, не покупайте», – заявил он.

По словам собеседника НСН, натуральные елки тоже нечасто провоцируют аллергию.

«На настоящие елки аллергия бывает крайне редко, поскольку такую реакцию вызывает пыльца деревьев. Среди хвойных деревьев наиболее аллергенная пыльца у сосны. Однако эти деревья в декабре-январе не цветут. Некоторые жалуются на запах, поскольку ели и сосны выделяют эфирные масла. Люди, чувствительные к этим запахам, могут реагировать», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2024 году стоимость искусственных елок в Москве увеличилась на 20% и составила пять тысяч рублей. Также примерно на четверть дороже стали гирлянды и елочные игрушки. Средняя цена на гирлянду составляет 615 рублей, а набора елочных игрушек - 723 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».