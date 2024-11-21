Как правильно мыть деревянную посуду

Деревянные лопатки и доски на кухне обычно приходится часто менять, поэтому они считаются не самыми практичными. А они могут прослужить до пяти лет, если придерживаться правильного ухода.

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Из-за неправильного пользования ими дерево начинает трескаться, темнеть и покрываться зазубринами. При этом на досках и лопатках остаются запах еды и сами кусочки пищи.

Не пытайтесь отмыть деревянные изделия в кипятке. Лучше это делать в теплой воде с мягким мылом. Не кладите деревянные доски и лопатки в посудомоечную машину. Для создания защитного слоя смажьте посуду минеральным маслом.

Ранее сообщалось, что против засоров в кухонных раковинах создано уже много специальных средств. Иногда трубы забиваются волосами и прочим мусором, который невозможно растворить. Если у вас возник засор, не спешите вызывать сантехника. Можно справиться с проблемой без специальных приспособлений.