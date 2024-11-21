Названо самое любимое домашнее животное жителей Челябинской области

Жители Челябинской области в октябре выбирали кошек в качестве домашних животных на десять процентов чаще, чем собак. Беспородных кошек забирали в девяти из десяти случаев, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Товары».

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«В октябре этого года жители Челябинской области выбирали кошек на десять процентов чаще, чем собак. Беспородных кошек на платформе челябинцы забирают в девяти из десяти случаев», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Среди породистых животных в октябре жители Челябинской области чаще выбирали шотландских кошек, невских маскарадных и ориентальных. В прошлом году популярными породами были невская маскарадная кошка, бенгальская и мейн-кун.

Самоедская лайка, аляскинский маламут, болонки и далматин стали самыми популярными породами собак в октябре у жителей Челябинской области. В октябре прошлого года в топ-5 популярных пород попали шпиц, немецкая овчарка, той-терьер, самоедская лайка и ретривер.

В Челябинске в 20 процентах компаний обитают домашние питомцы, сообщили ранее URA.RU в сервисе SuperJob. Котов заводят для борьбы с эмоциональным напряжением сотрудников.