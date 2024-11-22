Дизайнер рассказал, что будет в тренде интерьеров квартир в 2025 году

Природность останется в центре внимания, с акцентом на использование натуральных материалов и зелени. Особенно популярны декоративные растения, такие как оливки и картадерия, которые подчеркивают связь с природой. Кашпо для растений часто изготавливаются из камня, дерева или керамики, добавляя уют в интерьер.

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Умные технологии в домах продолжают набирать популярность. Устройства, такие как умные колонки, датчики движения и системы управления освещением, становятся доступными широкой аудитории, повышая комфорт и безопасность.

Адаптивная мебель, например, массажные кресла и трансформируемые кровати, также остаётся важным трендом. Мебель с гипоаллергенными покрытиями и экологичными материалами станет всё более востребованной.

Тренд на плавные линии и округлые формы в интерьере, включая скругленные углы и арки, придаёт помещениям уют и гармонию, создавая атмосферу спокойствия. Парящие элементы интерьера, такие как подвесные кровати и мебель с подсветкой, остаются популярными и визуально расширяют пространство.

Минимализм трансформируется, становясь более уютным и теплым, с акцентом на натуральные материалы и гармоничные декоративные элементы. Цвета интерьера становятся более сложными, с оттенками бежевого, зелёного и желтого, вдохновлёнными природой.

Возвращаются рейки, теперь в виде декоративных панелей и комбинируются с металлическими элементами и растительными акцентами. Смешение стилей, например, минимализма и скандинавского или классического, создаёт уникальные интерьеры, которые подчеркивают индивидуальность владельцев.

Ручная работа в мебели и декоре становится важной тенденцией, а стеклянные блоки переживают второе рождение, превращаясь в интересный и функциональный элемент интерьера, который помогает создавать уникальные текстуры и освещенность в помещениях, подытожила Сачек в беседе с порталом «Мир квартир».

Ранее двери-жалюзи назвали стильным и функциональным решением для интерьера. Также шведская студия установила американские горки в офисе для креативных сотрудников.