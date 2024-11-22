Все еще бежевый: тренд на многослойность меняет правила игры

Игра с текстурами

© Roomble

Один из главных приемов оформления интересного однотонного интерьера — работа с текстурами.

Рельефные обои, декоративная штукатурка и панели из натурального дерева (в тон основному фону) добавляют пространству объема и глубины, рождая игру света и тени.

Пледы, подушки, шторы и ковры с разными текстурами, но в единой палитре могут значительно обогатить однотонный интерьер, добавив ему несколько баллов в графе «Уют».

Игра на контрасте с матовыми и глянцевыми поверхностями, холодным металлом и теплым деревом дарит яркое по ощущению и гармоничное по цвету пространство. Сочетание материалов с разной фактурой привлекает внимание и заставляет постоянно переводить взгляд с одного элемента на другой.

Многоуровневое освещение

Грамотно организованное освещение помогает выделить акценты, придать настроения и подчеркнуть определенные зоны в пространстве.

Встроенные и потолочные светильники простых лаконичных форм обеспечат равномерное освещение всего пространства и поддержат концепцию минимализма. Если именно она актуальна.

Торшеры, настенные бра и настольные лампы создают фокусные точки, добавляя пространству глубины и характера. Вот здесь имеет смысл подобрать более изящные и визуально привлекательные варианты, сохранив при этом параллель с основной палитрой пространства.

Встраиваемая в пол, потолок и стены подсветка в теплом спектре не возбраняется, но с ней можно очень легко переборщить.

Правильный подбор материалов

Дерево, камень, стекло, металл и текстиль помогают создать гармоничный и сбалансированный интерьер. Сочетание деревянных элементов с каменными поверхностями и мягкими тканями дарит приятный контраст и вносит в интерьер ощущение динамики и жизни. Наиболее интересно выглядят интерьеры с акцентом на определенном материале и сочетании его с дополнительными в пропорции 60:20:20.

Зеркальные, глянцевые, полированные и стеклянные поверхности позволяют играть с отражениями и светом, делая интерьер более воздушным, светлым и просторным. Однотонным интерьерам они добавляют глубины, создавая интересные визуальные эффекты.