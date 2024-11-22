Терапевт объяснил, почему не стоит пускать питомца на кровать

Многие хозяева просто не могут представить, как можно оставить любимого пса или кота на полу на целую ночь. Однако специалисты предупреждают — совместный сон с питомцем не так безопасен, как вам кажется. Терапевт Виктория Анисимова рассказала, почему домашнему животному все же лучше выделить отдельное место для отдыха, но только не в хозяйской постели.

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Низкая гигиена

Вы можете вымыть собаку после прогулки хоть несколько раз, и даже это не поможет полностью очистить животное. Питомец, особенно собака, гуляет несколько раз день, и большую часть времени проводит на полу, в прихожей, где вы оставляете обувь и уж точно не намываете полы каждый день. Все, что питомец «набрал» на лапы и шерсть, он принесет в вашу постель. Кроме того, от животного в любом случае останется запах на постели, вам придется застирывать простыни регулярно.

Инфекции

Не забываем, что животные — переносчики бактерий, которые не знакомы человеческому организму. Особенное внимание этому пункту стоит уделить владельцам кошек, поясняет терапевт. Кошки распространяют микоплазмы — бактерии, которые часто приводят к тяжелым заболеваниям глаз, вплоть до слепоты. Для беременных женщин и маленьких детей такое тесное соседство может стать большим ударом по иммунитету.

Аллергия

Даже если вы точно знаете, что не страдаете от аллергических реакций, негативное воздействие от шерсти питомца все равно скажется на вашем здоровье. Как говорит наш эксперт, со временем вы можете почувствовать, что вам нечем дышать, по ночам начинается страшный кашель, а выяснить причину так и не удается. Дело может быть в регулярном совместном сне с домашним любимцем. Известны случаи, когда бактерии с кожи животного провоцировали кожные заболевания хозяина, будьте внимательны.

Вы нарушаете иерархию

Как бы вы не любили своего питомца, особенно если речь идет о собаке крупной породы, закармливание и разрешение спать на одной плоскости с вами — путь к большим проблемам с поведением. Собаки живут в строгой иерархии в собственной стае. Человеческая семья для них является своего рода стаей, где у каждого свои роли. Как только вы позволяете животному разделить ваше место отдыха, вы наделяете его правами вожака. Не стоит удивляться, что в один прекрасный момент собака просто не пустит вас на кровать.