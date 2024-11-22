С наступлением холодов важно позаботиться о сохранении тепла в доме. Одним из ключевых шагов в подготовке к зиме является перевод пластиковых окон в зимний режим.

Современные пластиковые окна оснащены специальными механизмами, позволяющими регулировать прижим створок к раме. В зимнем режиме уплотнители сильнее прилегают, что улучшает герметичность и защищает от потери тепла. В летнем режиме, наоборот, прижим ослаблен, чтобы избежать излишнего давления на уплотнители.

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На створках окна есть эксцентрики – металлические элементы овальной или круглой формы с отверстием под шестигранник, отвертку или плоскогубцы. Найдите эксцентрики на створке. Их количество зависит от размеров окна, но чаще всего они располагаются по всему периметру. Аккуратно вращайте их, чтобы установить метку в зимнее положение. Если эксцентрик овальный, его длинная сторона должна смотреть в сторону комнаты.

Подробнее о том, как перевести окна на зимний режим, рассказала в своем видео блогер @onaznaett.