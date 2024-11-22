«Мираторг» запустит лечебные паштеты для домашних питомцев

Как сообщили в компании редакции sfera.fm, паштет Recovery — это полнорационный диетический продукт, предназначенный для животных, которые проходят восстановление после хирургических операций, инфекционных и неинфекционных заболеваний, поступит в продажу до конца этого года. В этот период у животных меняется необходимость в питательных веществах и главная задача специализированного корма — скорректировать рацион и помочь питомцу быстрее и легче вернуться к нормальной жизни.

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В состав паштетов Recovery входят натуральные ингредиенты, подчеркивают в компании: 34% мяса и мясных ингредиентов с собственных ферм; лососевый жир, содержащий полиненасыщенные жирные кислоты; свекловичный жом — пребиотик и источник растворимой клетчатки, предотвращающий колики; альбумин светлый, гороховая клетчатка, пивные дрожжи, минеральный и витаминный комплекс. В корм не включают синтетическин вкусовые добавки, ароматизаторы и консерванты.

«Дефицит специализированных кормов от зарубежных поставщиков усложнил жизнь многим владельцам собак и кошек, а также ветеринарным врачам. Ведь известно, что от особого, диетического питания зависит успешное лечение питомцев. „Мираторг“ создал инновационный, конкурентоспособный продукт, качество которого уже успело завоевать доверие владельцев. Мы продолжаем развиваться, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства, чтобы для каждого четвероногого друга можно было подобрать оптимальный натуральный рацион, гарантирующий здоровье и хорошее настроение», — прокомментировали в пресс-службе «Мираторг».

Ранее sfera.fm сообщала, что ученые Чувашского ГАУ запатентовали антистресс-кормовую добавку для рыб.