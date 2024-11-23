Стало известно о чувствах собак во время дождя

Как и люди, животные могут испытывать дискомфорт из-за дождя, рассказал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что питомец может отказываться от прогулок в дождливую погоду.

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«И дело не всегда в том, что можно намочить лапы. Во время дождя усиливаются запахи, которые могут отвлекать питомца, кроме того, многим собакам не нравится шум дождливой погоды, а постоянно падающие капли могут помешать видеть объекты», — продолжил кинолог.

Он пояснил, что в этот период у животного обостряется слух — собаки имеют более чувствительные барабанные перепонки, привычные для человека звуки они слышат острее, из-за чего шум дождя может влиять на них. Дискомфорт могут вызывать падающие капли, шум деревьев во время дождя, звуки проезжающих по лужам автомобилей.

Также влажный воздух делает окружающие ароматы интенсивнее. Разнообразие запахов может отвлекать и беспокоить собаку. Некоторые питомцы долго не могут найти место, чтобы справить нужду или всю прогулку заняты распознаванием разных запахов. Кроме того, в пасмурную погоду привычные предметы могут казаться необычными и даже пугающими. Из-за ухудшения видимости четкость зрения у питомца может снижаться. А если окружающий мир меняет очертания, он становится для собаки необычным и даже потенциально опасным.

«Не заставляйте собаку гулять насильно. Если дождь вызывает сильный дискомфорт и стресс у любимца, постарайтесь его переждать и выйти на улицу, когда он утихнет. Во время прогулки не торопите питомца и не задерживайте на улице, если собака спешит домой», — заключил Голубев.

Ранее Голубев дал несколько рекомендаций по тому, как подружить двух и более собак, живущих в одном доме.