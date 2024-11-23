Ветврач дал советы по защите собаки от переохлаждения

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, как защитить собаку от переохлаждения.

В беседе с Life.ru он заявил, что для питомца наиболее опасна погода 0...+5 °С, которая сопровождается высокой влажностью, мокрым снегом и ветром.

«Чем меньше собачка и чем меньше на ней шёрстного покрова, тем она более подвержена отрицательным температурным факторам», — уточнил эксперт.

По его словам, активные игры во время прогулок помогают поддерживать нормальную температуру тела, и укутывать собаку слишком тепло не нужно. Рекомендуется следить за питомцем и учитывать его индивидуальные особенности.

В случае с микропородами, например, чихуахуа, одежда становится необходимостью.

Ранее психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, как питомцы помогают улучшить настроение.