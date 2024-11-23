Для любителей собак организовали фестиваль

Мероприятие, организованное для любителей собак, привлекло внимание всех, кто неравнодушен к четвероногим друзьям и стремится сделать их жизнь рядом с людьми более приятной.

Сегодня в Омске состоялся дог-френдли фестиваль. Мероприятие собрало любителей собак и их питомцев для обмена опытом, получения новых знаний и, конечно, веселья! Событие прошло на площадке Дома культуры "Меги".

Дог-френдли фестивали - это не просто яркие события, а важные социальные явления, стимулирующие развитие общества. Программа началась с выступления Анастасии Бурыгиной - активистки движения дог-френдли. Она говорила о важности создания комфортной и безопасной среды для собак в городе. Анастасия отметила, что давно мечтала найти место, где могла бы собрать всех желающих узнать, как устроен дог-френдли мир и получить полезную информацию. Всё это было нужно, чтобы привлечь как можно больше людей к ответственному собаководству.

Кроме того, девушка продолжает работу над картой городских мест, где всегда рады собачникам и их питомцам. На данный момент на ней отмечено уже более двухсот различных локаций: кофейни, бары, рестораны, кафе, барбершопы, супермаркеты, магазины косметики, цветов и одежды, а также базы отдыха.

Сначала я сама посещала заведения с моей собакой, чтобы показать пример хорошего отношения к животным. Я предлагала заведениям провести эксперимент. Если не понравится, заведение могло уйти с нашей карты. Тогда ещё не было речи о том, чтобы создать карту на 250 локаций. Наша цель была набрать хотя бы десять, - делится с нами Анастасия Бурыгина. - Постепенно люди начали узнавать о проекте. В нашем городе это стало модным. Сейчас я почти никому не пишу сама, но мне и моим ассистенткам пишут организации с просьбой добавить их на карту. Они интересуются, что нужно сделать, чтобы стать дог-френдли.

Гостями дог-френдли фестиваля стали не только опытные владельцы собак, но и те, кто только что стал счастливым обладателем четвероногого друга. Эта разнообразная аудитория объединила одна цель - желание пополнить багаж знаний о своем пушистом спутнике. Здесь можно было встретить собак разных пород: от игривых и небольших до спокойных псов внушительных размеров.

После того как у нас умерла собака, я захотела завести новую. Мне пришлось долго уговаривать родителей, чтобы они согласились на это. Мы с мамой решили не обсуждать с отцом этот вопрос, а просто поставили его перед фактом. Мы нашли питомник, и долго выбирали щенка из четырёх предложенных. В итоге мы остановили свой выбор на одном из них. Порода английский сеттер отличается дружелюбием и часто путается с далматинцами. Из-за того, что она не очень популярна, её часто называют спаниелем. Сейчас в нашем городе всего четыре таких собаки. В квартире он ведёт себя как настоящий кот, а не собака. У него есть любимое место на диване, где он проводит много времени. А на улице он даёт волю своей энергии. Он просто душу отдаст за вкусняшки, - поделилиась владелица собаки, студентка Алёна.

Такое разнообразие пород создавало подходящую атмосферу для того, чтобы хозяева могли делиться опытом, обсуждая особенности ухода и содержания своих питомцев. Каждый участник, независимо от размера и породы своей собаки, мог завести новые знакомства и насладиться общением в дружелюбной обстановке.

В программе также было запланировано показательное выступление от основателей омских школ дрессировки и шоу дрессированных собак. На празднике также были организованы развлечения четвероногих гостей и их хозяев. Звери смогли попробовать разнообразные корма, поучаствовать в конкурсах, где их старания были отмечены ценными призами, и взять несколько уроков танцев.

Мы искали собаку и на просторах интернета наткнулись на объявление. Поначалу мы не планировали её брать, но потом увидели её. Это была единственная девочка. И вот уже год мы вместе. Она очень энергичная, ей нравится заниматься и выполнять разные трюки. Она просто очень активная и любит бегать. Сегодня нам больше всего понравилось в зоне дегустации кормов. Знаю, что в нашем городе есть кафе, куда можно с собаками, но мы пока туда не ходили, - рассказала Вера, хозяйка джек-рассел-терьера.

Фешн-кульминацией события стал модный показ, где четвероногие друзья в стильных образах продемонстрировали не только свою красоту, но и разнообразие собачьей моды. Кроме того, на фестивале можно было познакомиться с собаками, ожидающими своих хозяев в зоне приюта "Друг". А для тех, кто любит выплёскивать свои эмоции и чувства на холсте, был проведен мастер-класс по рисованию питомцев.

Дог-френдли фестиваль стал ярким и запоминающимся событием для всех, кто любит четвероногих. Здесь можно было не только узнать что-то новое, но и пообщаться с другими любителями собак, а также весело и с пользой провести время со своими питомцами.