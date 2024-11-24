Ханна показала интерьер ванной с мрамором и золотом после шести лет ремонта

Певица Ханна опубликовала первые фото интерьера ванной после шести лет ремонта. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ханна предпочла для интерьера классический стиль. Просторная ванная полностью отделана бежево-золотым мрамором. В комнате размещены душ, ванна с джакузи, встроенные тумбы для хранения и две раковины.

«Но есть и хорошие новости) Спустя 6 лет, мы наконец-то сделали ремонт», — написала Ханна.

Звезда замужем за продюсером Павлом Курьяновым, они познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Пара поженилась в 2015 году, в браке у них родились две дочери: супруги растят шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

Недавно Ханна показала редкие фото гостиной загородного дома. Интерьер выполнен в классическом стиле с мраморным полом и лестницей из темного дерева. На полу стоят металлические подсвечники, растения, а на стенах висят музыкальные награды певицы.

Ранее певица Ханна в облегающем комбинезоне выступила в Госдуме.