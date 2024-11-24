Никакой химии: названы садовые растения, которые отпугнут мышей

Грызуны доставляют немало хлопот огородникам. Существуют разные средства, которые помогают избавиться от хвостатых вредителей – от мышеловок до химических препаратов. Но есть и народный способ, который не навредит людям, питомцам и растениям.

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Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала посадить на участке нарциссы. Запах этих цветов очень не нравится грызунам, а луковицы ядовиты для мышей. Растения рекомендуется высадить по периметру грядок. По опыту садоводов, особенно хорошо нарциссы защищают картофель, сообщается на портале «БелНовости». Также грядки можно окружить хризантемами, кориандром, лавандой и чесноком.

Кроме того, грызуны обходят стороной растения-репелленты, такие как чернокорень, молочай, кинза, мята, полынь и черная смородина. Также мышей могут отпугнуть ветки багульника, хвойные растения, бузина, стручки горького перца, серная шашка, пропитанные керосином опилки, а также пижма и эфирное масло мяты.

Ранее эксперты перечислили, какие растения нельзя сажать на дачном участке, чтобы не привлечь вредителей.