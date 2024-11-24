Десять предметов, которые должны быть в каждом доме

Кто-то не мыслит жизни без укомплектованной аптечки на все случаи жизни, а кто-то довольствуется одним разрекламированным средством от простуды. Если второй случай — ваш, предлагаем задуматься над тем, чтобы обзавестись следующими десятью предметами, которые однажды могут спасти вашу жизнь.

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Аптечка

Даже если в вашем доме есть все необходимое для оказания первой помощи, важно, чтобы все это хранилось в порядке и в одном месте. Искать необходимый препарат в груде просрочки или бегать по дому в поиске бинта, который куда-то завалился, — плохая идея, когда счет идет на секунды. Заведите аптечку достаточного размера, чтобы уместить туда все необходимое и иметь возможность взять ее с собой в случае чрезвычайных ситуаций.

Пинцет

Болезненные занозы, осколки стекла и другие посторонние предметы будет сложно удалить без помощи инструментов. Поэтому не лишним будет иметь в доме хотя бы один медицинский пинцет с изогнутыми кончиками и зазубренными наконечниками для лучшего захвата. Не используйте его в бытовых целях, чтобы избежать загрязнений, и обязательно продезинфицируйте при использовании по назначению.

Термометр

В случае лихорадки разница в пару градусов имеет принципиальное значение. Мало ощущать, что у вас повысилась температура, — важно знать, как сильно и пора ли ее сбивать. Более точными считаются классические ртутные термометры, в то же время электронные позволят произвести измерения за считаные секунды без необходимости держать прибор под мышкой и страха его разбить. Какой бы вариант вы ни выбрали, на всякий случай нужно иметь термометр в доме.

Бинты

Наличие разнообразных марлевых прокладок, перевязочных материалов и бинтов может быть полезно, чтобы справиться с кровоточащими или мокнущими ранами до момента обращения за медицинской помощью. Будь то укус собаки или порез от кухонного ножа: стерильный бинт — полезная штука, когда вы имеете дело с открытыми повреждениями или хотите зафиксировать какую-то часть тела.

Пульсоксиметр

До эпидемии ковида о пульсоксиметре слышали немногие. Теперь же этим прибором уже никого не удивишь. Прибор, который выглядит как прищепка для пальца с дисплеем, позволяет контролировать, насколько хорошо кровь насыщается кислородом. В случае затруднения дыхания по самым разным причинам это, пожалуй, критически важная информация, которая может спасти вашу жизнь.

Нитриловые перчатки

Когда вы находитесь в ситуации, при которой необходимо оказать помощь другому человеку без риска заразиться, полезно иметь под рукой нитриловые перчатки. Именно их обычно используют медработники — такие гораздо прочнее латексных и считаются гипоаллергенными. Кроме того, можно использовать их при приготовлении блюд из сырого мяса в качестве меры защиты. Такие не подведут.

Антисептические средства

Пожалуй, все знают с детства: раны, даже самые небольшие, нужно обрабатывать во избежание осложнений, которые могут повлечь за собой серьезные последствия вплоть до летального исхода. Самое популярное и универсальное средство для первичной обработки ран — 3% раствор перекиси водорода, который используют и в качестве кровоостанавливающего средства. Кроме того, образующаяся при нанесении пена хорошо удаляет механические загрязнения.

Антигистаминные препараты

Аллергическая реакция в некоторых случаях может угрожать жизни — поэтому полезно иметь в доме упаковку антигистаминного препарата. Такие средства препятствуют развитию острой аллергической реакции, угнетая симптомы, связанные с высвобождением гистамина, и могут принести облегчение. В особо тяжелых случаях медики вводят гормональные препараты, а также адреналин, но применять их самостоятельно нельзя — нужно дождаться помощи.

Жгут

При серьезных повреждениях важно свести кровопотерю к минимуму. Медицинский жгут в таком случае будет гораздо полезнее подручных альтернатив. В комплекте рекомендуется хранить маркер — при наложении жгута положено указывать время с точностью до минуты. Дело в том, что перетягивать конечность длительное время опасно — зимой нормой считаются всего лишь 30 минут, а летом — до часа.

Устройство для искусственного дыхания

Простое одноразовое устройство для искусственного дыхания может пригодиться для оказания помощи в экстренных ситуациях. Предназначено оно для обеспечения интенсивной вентиляции легких пострадавшего при отсутствии или затруднении дыхания. Оно не только обеспечивает гигиеничность с помощью одностороннего клапана, но заметно повышает эффективность процедуры. При этом — не займет много места в аптечке.