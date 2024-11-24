Собственников квартир могут обязать заменить входную дверь

Верховный суд России озвучил свою позицию относительно требований к входным дверям в многоквартирных домах. Мнение инстанции может затронуть большое число собственников жилья и во многих случаях обернуться принудительной заменой дверей.

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Об этом владельцев квартир предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, действующее российское законодательство не содержит требований относительно направления открывания входных дверей в квартирах многоэтажек. Именно по этой причине до недавнего времени против входной двери ничего не мог сделать даже суд.

В случае, если возникал спор между соседями по лестничной площадке на предмет того, что дверь в квартиру одного мешает другому свободно пользоваться своим жильём, то все упиралось в правила противопожарной защиты.

Однако, они регламентируют только эвакуационные пути и выходы, но не устанавливают требования к расположению входных дверей в многоквартирных домах. Поэтому суды чаще всего отказывали несчастным соседям.

Но недавно всё изменилось. По одному из подобных споров высказался Верховный суд РФ. До высшей инстанции дошла жалоба собственницы квартиры на своего соседа, который установил дверь, мешающую проходу в её жильё.

Дело неоднократно пересматривалось в различных инстанциях и в итоге было вынесено решение об отказе с обоснованием, что установка двери не нарушает градостроительных норм и правил пожарной безопасности: изменение направления открывания двери не является перепланировкой и не требует дополнительных согласований.

Верховный суд РФ заявил, что по закону собственник может требовать устранения всяких нарушений своего права, даже если они не лишают его права владеть своим имуществом. Истец ссылалась на то, что изменение направления входной двери в квартиру ответчика не соответствует проектной документации многоквартирного дома.

Поскольку она относится к числу документов, обеспечивающих решения строительства, входную дверь, направление которой не соответствует проекту, было решено признать вне закона. В итоге дело направили на новое рассмотрение — и теперь его с высокой долей вероятности удовлетворят, полагает юрист.

Для всех собственников жилья этот принципиально новый подход ВС РФ означает, что теперь суд с лёгкостью может принудить собственника квартиры убрать входную дверь, если та не соответствует хотя бы одному пункту из многочисленной проектно-сметной документации на дом, подытожила специалист.