Что нужно знать о вакцинации собак и кошек

Владельцам домашних животных напомнили о том, что забота заключается не только в кормлении и играх с любимцами, но также и в своевременной вакцинации.

Так, кошек прививают от ринотрахеита, калицивироза, панлейкопении, а собак – от чумы плотоядных, аденовирусной инфекции, лептоспироза, парвовирусного энтерита. Для человека эти болезни безвредны, а вот животные от них гибнут.

Котят обычно прививают на 8–9-й неделе жизни, вторую прививку ставят через 2–4 недели, третью – в возрасте 16 недель и старше. Щенков вакцинируют в 8 и 12 недель. Если ваш любимец уже взрослый, а вы не уверены в том, был ли он вакцинирован, его лучше привить 2 раза с перерывом в 3–4 недели, сообщает «Крестьянская жизнь.ру».

Как правило, за 10 дней до процедуры необходимо провести дегильментизацию, в день прививки хозяину необходимо исключить из рациона животного тяжелую и жирную пищу. А за 2–3 часа до вакцинации питомца лучше и вовсе не кормить.

После вакцинации ветеринары рекомендуют исключить контакты вашего любимца с другими животными, стрессовые ситуации, долгие прогулки, а также купание.