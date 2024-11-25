Какие растения запрещено сажать рядом с вишней, объяснила агроном

Правила соседства растений в саду перечислила ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Она рассказала, что нельзя высаживать возле вишни.

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Если соблюдать все правила, то садовод получит богатый урожай плодовых культур. По словам специалиста, вишня плохо плодоносит, если находится рядом с яблоней, так как оба растения склонны к заболеванию монилиозом. Монилиальный ожог является грибным заболеванием, которое вызвано аскомицетом Monilinia. В основном оно встречается в умеренном климате, особенно в районах с холодной и влажной весной. Монилиоз негативно действует преимущественно на косточковые и семечковые культуры. Данное грибковое заболевание способно нанести вред и вишне, и яблоне.

«Во-вторых, неудачной идеей можно назвать посадку рядом с плодовыми хвойных культур. В нашем случае вишне будут мешать раскидистые ветки, создающие тень. А еще хвойные нередко являются переносчиками заболеваний. В-третьих, не стоит высаживать рядом с вишней пасленовые культуры, а также клубнику», – проинформировала Коврижных.

Агроном рекомендовала посадить возле вишни зелень. К ней эксперт отнесла петрушку, укроп, базилик и листовую зелень. Также можно высаживать многолетние культуры, например, хосты, бархатцы, календулу, а также медуницу. Коврижных отметила, что вишне необходим солнечный свет. Кроме того, растение тяжело переносит сквозняки и холодный ветер, пишут «БелНовости».

Ранее были названы садовые растения, которые отпугнут мышей. Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала посадить на участке нарциссы.