Какие растения запрещено сажать рядом с вишней, объяснила агроном
Правила соседства растений в саду перечислила ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Она рассказала, что нельзя высаживать возле вишни.
Если соблюдать все правила, то садовод получит богатый урожай плодовых культур. По словам специалиста, вишня плохо плодоносит, если находится рядом с яблоней, так как оба растения склонны к заболеванию монилиозом. Монилиальный ожог является грибным заболеванием, которое вызвано аскомицетом Monilinia. В основном оно встречается в умеренном климате, особенно в районах с холодной и влажной весной. Монилиоз негативно действует преимущественно на косточковые и семечковые культуры. Данное грибковое заболевание способно нанести вред и вишне, и яблоне.
«Во-вторых, неудачной идеей можно назвать посадку рядом с плодовыми хвойных культур. В нашем случае вишне будут мешать раскидистые ветки, создающие тень. А еще хвойные нередко являются переносчиками заболеваний. В-третьих, не стоит высаживать рядом с вишней пасленовые культуры, а также клубнику», – проинформировала Коврижных.
Агроном рекомендовала посадить возле вишни зелень. К ней эксперт отнесла петрушку, укроп, базилик и листовую зелень. Также можно высаживать многолетние культуры, например, хосты, бархатцы, календулу, а также медуницу. Коврижных отметила, что вишне необходим солнечный свет. Кроме того, растение тяжело переносит сквозняки и холодный ветер, пишут «БелНовости».
Ранее были названы садовые растения, которые отпугнут мышей. Ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала посадить на участке нарциссы.