Эксперт рассказал, можно ли сливать кипяток в раковину

Привычка сливать кипяток в раковину чревата непоправимым ущербом для водопроводной системы, рассказал NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор «Главснаб» Федор Васильев. Он отметил, что часть ее элементов выполнена из пластичных материалов, плохо выдерживающих высокие температуры.

Кипяток хорошо растворяет жировые отложения, но наносит непоправимый вред водопроводу. Часть ее элементов — из пластичных материалов, не выдерживающих высоких температур. Сифон, трубы, фитинги часто делаются из ПВХ, который под воздействием нагрева свыше 60 градусов размягчается и не возвращается в исходную форму. Холодная вода приводит к сжатию материала и приводит к повторной деформации, — добавил Васильев.

По его словам, частые перепады температур приводят к образованию трещин, ускоряя износ и приближая замену труб. Васильев напомнил, что в водопроводной системе могут быть уплотнители из резины, отвечающие за герметичность соединений, которые при сильном нагреве перестают выполнять свою функцию.

Кипяток опасен для материала самой раковины или ванной: он оказывает разрушительное воздействие на эмаль, которой покрыта керамика, а пластиковую раковину может просто расплавить. Чтобы слить кипяток в раковину безопасно, дайте жидкости остыть буквально 5–7 минут или смешайте ее с холодной водой, — подытожил Васильев.

Эксперт ранее рассказал, что альтернативой надоевшей плитке в ванной станет мозаика. Васильев при этом предупредил, что даже у обработанных стеклянных квадратиков мозаики уголки краев могут оставаться острыми.