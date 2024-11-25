Когда стоит поменять обои

Обои в ряде случаев могут быть опасными для человека, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет "Газета.Ru".

Например, из-за плохой вентиляции и при повышенной влажности в них могут расти плесневые грибы, для которых питательной средой становятся также некоторые клеящие составы, такие как крахмал, древесные или хлопковые волокна. Плесневые грибы выделяют микотоксины, из-за которых могут развиться аллергия, астма и другие респираторные заболевания, говорит эксперт. Такие обои лучше поменять.

Также, по ее словам, в состав некоторых обоев может входить формальдегид. Он используется на производстве в качестве консерванта и связующего вещества. Формальдегид - это канцероген, он может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. Его длительное воздействие опасно для здоровья.

Однако в бумажных и флизелиновых обоях его быть не должно, обратила внимание Золотарева. А вот виниловые обои, действительно, могут содержать остаточное количество формальдегида и выделять его в помещение. Поэтому, отмечает она, обои должны иметь подтверждающий сертификат, гарантирующий соответствие уровня формальдегида в воздухе предъявляемым нормам: от 0,05 до 0,01 мг/м3. В противном случае от таких обоев лучше отказаться.

Наконец, старые обои могут содержать свинец и другие тяжелые металлы, которые раньше использовались при производстве красок и клея, подчеркнула эксперт. Попадая в организм человека при вдыхании, свинец способен вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая неврологические расстройства, задержку в развитии у детей и повреждение почек. Так что, если вы очень давно не меняли обои, это еще одна причина для того, чтобы сделать ремонт.