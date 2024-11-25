Как визуально увеличить пространство, рассказал строительный эксперт
Чтобы визуально сделать потолки в квартире выше, следует использовать специальные приемы, сообщают «Известия» со ссылкой на строительного эксперта Федора Васильева.
Специалист советует исключить громоздкие элементы, например, массивные люстры, ламбрекены на окнах или крупную широкую лепнину.
При выборе освещения стоит обратить внимание на потолочные люстры, у которых лампы направлены вверх. Также можно разместить световые акценты по всей поверхности потолка, отметил Васильев.
«Светодиодные ленты и споты – оптимальное решение для подсветки периметра и углов потолка», – рассказал специалист.
Он также отметил, что популярные натяжные потолки «съедают» до 20 сантиметров высоты, вместо этого лучше покрасить потолок глянцевой краской, которая отражает свет и добавляет глубины пространству.
Для отделочных материалов и текстиля лучше всего подойдут материалы с вертикальным рисунком. Кроме того, иллюзию большого пространства помогут создать зеркала.
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