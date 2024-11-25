Как визуально увеличить пространство

Чтобы визуально сделать потолки в квартире выше, следует использовать специальные приемы, сообщают «Известия» со ссылкой на строительного эксперта Федора Васильева.

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Специалист советует исключить громоздкие элементы, например, массивные люстры, ламбрекены на окнах или крупную широкую лепнину.

При выборе освещения стоит обратить внимание на потолочные люстры, у которых лампы направлены вверх. Также можно разместить световые акценты по всей поверхности потолка, отметил Васильев.

«Светодиодные ленты и споты – оптимальное решение для подсветки периметра и углов потолка», – рассказал специалист.

Он также отметил, что популярные натяжные потолки «съедают» до 20 сантиметров высоты, вместо этого лучше покрасить потолок глянцевой краской, которая отражает свет и добавляет глубины пространству.

Для отделочных материалов и текстиля лучше всего подойдут материалы с вертикальным рисунком. Кроме того, иллюзию большого пространства помогут создать зеркала.

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