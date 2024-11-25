Стиль гуги: частный случай тренда на ретрофутуризм

Гуги (от англ. Googie) представляет собой уникальный архитектурный и дизайнерский подход, зародившийся в США в конце 40-х годов прошлого века на волне послевоенного оптимизма и зачарованного взгляда в будущее. С годами популярность стиля только росла, а в 50–60-х достигла своего пика.

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Гуги стал отражением эпохи, наполненной вдохновенным ожиданием космических открытий и технических достижений. Ярче всего этот стиль проявлялся в архитектуре кофеен, ресторанов быстрого питания и заправок.

Свое название стиль получил от одноименного кафе в западном Голливуде, спроектированного архитектором Джоном Лаутнером в 1949 году. Заведение стало символом нового направления в архитектуре и было поддержано проектировщиками, которые уже давно искали оригинальные формы и средства визуального выражения, отвечающие стремлению общества к модернизации и развитию.

Архитекторы, представляющие стиль гуги, часто использовали органические формы, яркие цвета и нестандартные конструкции. Они стремились не просто возводить здания, но и предвосхищать будущее и его технологические достижения.

Стиль гуги можно с уверенностью назвать одним из наиболее запоминающихся и визуально ярких стилей архитектуры XX века.

Характерными чертами этого направления стали наклонные крыши, большие стеклянные витрины и неоновые подсветки.

Архитекторы активно интегрировали стекло, пластик и различные футуристичные элементы, например стилизованные крыши, похожие на ракетные носители и авиакосмические объекты.

Наиболее заметные примеры стиля гуги можно найти в Южной Калифорнии, где он воплотился в многочисленных кафе, закусочных и ресторанах. Один из самых известных примеров — золотые арки McDonald’s. Архитектурная особенность со временем стала основным элементом логотипа.

Футуристичная эстетика вдохновляла не только архитекторов, но и дизайнеров интерьеров, что сделало гуги важным и неотъемлемым элементом истории американской культуры.

С угасанием интереса к космосу гуги отошел на задний план и уступил место новым направлениям, но его элементы периодически возвращаются в современный дизайн. В последние годы можно наблюдать возрождение интереса к ретрофутуризму в контексте не только публичных пространств, но и жилых интерьеров.

Мы сделали небольшую подборку предметов, отражающих возвращение времен немного наивного оптимизма. Очень уж нам его сейчас не хватает.

1. Лампа для дома «Гриб»

Уютная лампа-грибок с тремя режимами света: теплый, нейтральный и белый. Может работать как подсветка для настроения, а при необходимости поможет разглядеть буквы в печатной книге. Если бумага у вас все еще в почете.

2. Часы настенные «Золотое ретро»

Часы с подвесом и эффектом дежавю. Вы ведь тоже их где-то уже видели? Лет 20 назад…

3. Зеркало напольное в полный рост

Зеркало в полный рост в эффектной раме, одновременно напоминающей вход в пещеру, портал в иное измерение и очертания водоема.

4. Кресло Major

Кресло из голливудского фильма середины 60-х, название которого так и крутится на языке.

5. Мягкий ковер в стиле ретро

Очень модные сейчас ковры ручной работы. Мы, кстати, писали об этом направлении (Что такое тафтинг).

6. Настольные часы механические

Интерьерные часы максимально нестандартной формы. Рекомендуем присмотреться всем любителям функциональных акцентов.