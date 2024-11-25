Как животные помогают бороться со стрессом

Как домашние питомцы могут изменить настроение человека и улучшить ментальное здоровье? Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала психолог Дарья Дугенцова, напомнив о понятии «пет-терапия».

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«Как показывают исследования, домашние питомцы действительно позитивно влияют на психологическое состояние человека. Как минимум, они становятся причиной, по которой человек получает от организма гормоны радости и счастья; с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни. А еще, при наличии дома «друга» человек перестает испытывать одиночество», – рассказала она.

Однако полностью таким образом заменить терапию, по словам Дугенцовой, не получится. Ведь питомцы не обладают знаниями для проведения консультаций. Поэтому они не способны решить внутренние конфликты и проблемы человека.