Как можно почистить стиральную машину

За время эксплуатации в стиральной машине накапливается грязь, особенно если хозяйка не следит за ней. Так, в стиралке может появиться плесень и запах.

Если вы чувствуете, что из машинки начало неприятно пахнуть, значит, пора ее почистить. В этом нет ничего сложного.

Влейте в барабан стиральной машинки колпачок буры и запустите холодный цикл стирки на 30–40 градусах без отжима. Достаточно 30 минут. Средство смоет накипь и остатки моющих средств.

Вместо буры можно взять белый уксус, который нужно влить в барабан или отсек для порошка. Поставьте чистку на высокой температуре.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рассказала, что джинсы — износостойкая одежда, но лучше не стирать их в горячей воде с отжимом на больших оборотах. Она отметила, что для подобной ткани подходит щадящий режим при 30–40 градусах Цельсия.