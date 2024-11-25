Семь советов, которые облегчат уход за вашей собакой

Владельцам четвероногого друга приходится сталкиваться со множеством вызовов: от поддержания здоровья собаки до вопросов эффективной уборки дома, где живет питомец. Рассказываем, как сделать заботу о домашнем животном хотя бы немного проще с помощью лайфхаков.

© Super.ru

Удаляем шерсть с мебели

Линька — одна из тех вещей, с которой приходится мириться всем владельцам домашних животных. Особенно неприятно сталкиваться с шерстью на мебели, а затем и на одежде. Ежедневная уборка пылесосом может оказаться трудновыполнимой задачей. Просто используйте популярный лайфхак: наденьте резиновые перчатки и смочите их водой. Затем проведите рукой по обивке мебели несколько раз: шерсть скатается, и убрать ее будет проще простого.

Обеспечиваем питомцу свежее дыхание

Чистка зубов питомца специальными средствами может быть настоящей проблемой. Однако и запах из пасти собаки порой становится слишком неприятным, чтобы его игнорировать, когда питомец ни в какую не хочет терпеть гигиеническую процедуру. К счастью, есть альтернативный вариант для свежести дыхания. Добавьте в корм несколько веточек свежей петрушки — этот лайфхак поможет справиться с проблемой.

Защищаем лапы

Высокие и низкие температуры суровой зимой и знойным летом могут серьезно повредить лапы вашего питомца. В холодное время года опасность, к тому же, представляют реагенты. Перед тем как отправиться на ежедневную прогулку при экстремальных погодных условиях, не лишним будет смазать подушечки на лапах специальным воском или бальзамом. В крайнем случае подойдет и обычный вазелин.

Устраняем запах испражнений на ковре

Если ваш щенок случайно нагадил на ваш ковер, что, к сожалению, время от времени случается, хорошенько посыпьте место загрязнения пищевой содой, оставьте на некоторое время, а затем подметите или пропылесосьте. Это домашнее средство отлично зарекомендовало себя для уборки за домашними животными в доме.

Делаем игрушку своими руками

Ваша собака заскучала и прежние игрушки ее больше не радуют? Попробуйте сделать самодельную игрушку из подручных средств: пустой бутылки и ненужного носка. Положите пластиковую бутылку из-под воды в старый носок и завяжите узел на конце. Собакам нравится текстура ткани и шуршание пластика под ней. Эта элементарная игрушка принесет вашему питомцу радость и веселье.

Защищаем собаку от клещей и блох

Специального ошейника может быть недостаточно для полноценной защиты собаки от паразитов. Если питомец часто гуляет во дворе, проведите обработку территории домашним спреем собственного приготовления. Смешайте яблочный уксус, воду и полезные для собак эфирные масла, например эвкалиптовое. Распылите получившееся средство там, где ваша собака любит играть или лежать, это поможет предотвратить появление нежелательных блох и клещей на вашем щенке.

Готовим безопасное лакомство

Кормить животное конфетами ни в коем случае нельзя, но это не повод оставлять питомца без лакомства. Полезный вариант сладости можно приготовить в домашних условиях: нужно всего лишь высушить яблоки. Подсушить кусочки фрукта можно как в специальных бытовых приборах, так и в духовке при низкой температуре. Главное, давать сушку собаке в ограниченном количестве и после основного приема пищи.