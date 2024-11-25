Чем опасен для раковины кипяток

К сожалению, если вы постоянно выливаете в раковину на кухне кипяток, то это может повредить всю систему водоотведения. Вот какие проблемы из-за этого простого действия могут возникнуть.

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ПВХ-трубы. В основном современные системы водоотведения состоят из ПВХ-труб (поливинилхлорида). При воздействии слишком высоких температур этот материал размягчается. В результате со временем образуются микротрещины, что приводит к протечкам. Также кипяток вызывает деформацию стыков. Закончиться всё это может капитальным ремонтом.

Металлические трубы. Часто в старых домах стоят трубы из меди или стали. Но и они чувствительны к резким перепадам температур. Из-за кипятка быстро изнашиваются их уплотнители и резьбовые соединения.

Жировые отложения. Под воздействием кипятка жир в трубах плавится и становится жидким, а потом застывает. Из-за этого возникает плотный жировой засор в системе труб. Для его устранения придётся вызвать мастера или покупать дорогие средства.

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Сифон. Велик риск, что он повредится, когда в раковину попадёт кипяток. Пластиковый же сифон может просто лопнуть из-за резких перепадов температуры.

Раковина. Особенно чувствительны к кипятку эмалированные раковины.

Если вам нужно слить кипяток, то подождите, пока он остынет. Или смешайте горячую воду с холодной. Это поможет вам сохранить трубы и раковину в сохранности.

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