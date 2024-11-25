Розетки и выключатели — это не просто функциональные элементы в нашем доме. Они неотъемлемая часть интерьера и играют важную роль как с точки зрения практичности, так и эстетики. Что важно учитывать при выборе розеток и выключателей, «Вечерней Москве» рассказал основатель бренда премиальных электротехнических изделий ESTEDO Вадим Мухамадьяров.

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Эстетика и дизайн

В дизайн-проектах сейчас наблюдается тренд на натуральность, поэтому широко применяются такие материалы, как дерево, металл, стекло, камень.

— Дизайнеры и заказчики стремятся к тому, чтобы в проектах было меньше пластика, химии, композитных материалов. Применяют розетки, изготовленные из натуральных материалов, рамки из латуни, камня, алюминия, а также учитывают покрытия, которые используются в интерьерах, — отметил Мухамадьяров.

Розетки и выключатели могут отражать общий стиль интерьера. К классическим интерьерам подойдут модели с изысканным декором и текстурами, в то время как для минималистичных пространств лучше выбрать лаконичные и современные решения.

— Например, модели из металла или стекла могут идеально дополнить стиль хай-тек, а деревянные подчеркнут уют и тепло скандинавского дизайна, — заметил собеседник «ВМ».

Цветовые решения

Современные дизайнерские решения позволяют сделать розетки и выключатели стильными элементами интерьера. Кроме того, с помощью них можно добиться интересных цветовых акцентов в интерьере, считает эксперт:

— Розетки бывают различных форм, цветов и текстур, что позволяет выбрать вариант, который гармонично впишется в общий стиль помещения. Использование контрастных элементов может оживить пространство и сделать его более динамичным. Например, яркие розетки на нейтральных стенах могут стать интересным акцентом.

Функциональность

Правильное размещение розеток и выключателей может существенно упростить жизнь: например, наличие розеток в нужных местах на кухне позволяет удобно использовать бытовую технику.

Кроме выключателей и розеток существует большой ассортимент функциональных изделий: термостаты, димеры, телефонные и компьютерные розетки, USB-модули и т.д., подчеркнул специалист.

Качество

По мнению эксперта, в вопросе качества важно обращать внимание на:

Надежность — конструктив должен быть надежный, не болтаться. Если взять даже исторические серии именитых европейских производителей, то у них часто большие люфты. У некоторых, особенно у американских производителей, щели очень заметные, у них это допустимо, они болтаются. На это влияет в первую очередь разработка изделий и сборка. Компании при создании своих серий обращают на это большое внимание: важно, чтобы было идеальное прилегание, а моделирование конструктивов должно исключать болтание.

Качество покрытия — хорошее покрытие добавит лоска любому интерьеру и прослужит вам долгие годы, ведь оно значительно устойчивее к механическим воздействиям, а износостойкость выше.

Серийность — порой в одной и той же партии могут приехать разные оттенки. Важно учитывать эту деталь, это скорее относится к производителям, которые должны следить, предупреждать и заменять выключатели, если серия пришла с отличием.