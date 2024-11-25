Чем кормить кошку: лучшие сухие корма по версии экспертов

Сухой корм — удобный вариант для питания для кошки. Если выбрать корм правильно, то он принесет пользу питомцу и поможет ему оставаться здоровым. Рассказываем, какие корма для кошек эксперты называют лучшими.

Как делают сухой корм для кошек и сколько мяса в нем должно быть

Сухой корм производят из лишенных влаги компонентов. Помимо птицы, мяса или рыбы в состав могут входить субпродукты, злаки, овощи, добавки витаминов и минералов.

Ветеринары считают, что в качественном корме для кошек должно содержаться не менее 35% мясных продуктов. Посмотреть, сколько мяса положили в продукт, можно в его составе — там должно быть указано количество каждого из основных ингредиентов в процентах в общей массе. Если мяса в корме мало, значит, производитель, скорее всего, старался сэкономить на сырье.

Какие корма для кошек рекомендуют специалисты

Корма для кошек делятся на несколько категорий: эконом, премиум, супер премиум класса и холистики. Как правило, ветеринары советуют покупать для животных три последних вида кормов — они стоят дороже, чем варианты эконом-класса, но обычно имеют более привлекательный состав.

Корма премиум класса имеют относительно доступную цену и хорошо сбалансированы по составу. По версии «ПетОбзор», лучшими в этом классе являются корма Blitz (Россия), Brit Premium (Чехия), Leonardo (Германия), Grand Prix (Россия), Florida (Россия), Matisse (Сербия), Delicana (Россия), Monge (Италия) и Crockex Naturals (Италия).

Кошачьи корма супер премиум класса отличаются более качественными мясными и растительными ингредиентами. В топ в этой категории попали Lapico (Россия), Monge BWild с низким содержанием зерна (Италия), Brit Care (Чехия), Leonardo беззерновой (Германия), Ontario (Чехия), Ambrosia (Франция), Blitz Holistic (Италия), AlphaPet Superpremium (Россия), Landor (Россия) иDoctrine (Россия).

Холистики — корма наиболее высокого качества. Содержание мясных и рыбных ингредиентов в них может доходить до 80%. Также в составе могут быть необычные добавки — например, сушеные ягоды. В этом классе эксперты выделяют Acana (Канада), Orijen (Канада), Carnilove (Чехия), Grandorf (Бельгия), Alleva Holistic (Италия), Jaguar Essential (Великобритания), Elato (Италия), Go! (Франция, Канада), линейка Grain Free Monge BWild (Италия), Primordial (Италия) и Craftia.

Купить корм лучше после консультации с ветеринаром. Он подскажет, какой класс выбрать, и на какие еще характеристики стоит обратить внимание.

Какие корма для кошек лучшие по версии Роскачества

Специалисты Роскачества трижды проводили исследование качества сухих кормов для кошек и составляли их рейтинг. В 2023 году в пятерку лучших попали Blitz, Nature»s Table, Whiskas, Kitekat, Pro Plan и «Наша марка». Все они набрали от 4,14 до 4,94 балла из пяти возможных и названы хорошими, безопасными кормами.

Корм Blitz, по мнению экспертов, соответствует опережающим стандартам Роскачества. В Nature»s Table, Whiskas, Kitekat и «Нашей марке» обнаружены следы пестицидов, но в количестве, которое не может принести вред животным. Также в «Нашей марке» выявили генномодифицированную ДНК, но не посчитали это серьезным нарушением.

В числе минусов корма Pro Plan — пониженное количество лизина (это может свидетельствовать об уменьшении мясной доли в составе) и некоторых витаминов. Количество протеина во всех перечисленных кормах соответствует ветеринарных нормам.

Популярные корма Hill»s, Royal Canin и Brit набрали менее трех баллов каждый и заняли низкие места в рейтинге Роскачества. В них обнаружили антибиотики, металлы, пестициды и прочие вредные вещества, а содержание витаминов в этих кормах оказалось ниже нормы.