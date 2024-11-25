Какие цветы раньше опасались держать в своих домах

С растениями связано много примет и суеверий. Считалось, что одни представители флоры могут принести человеку пользу, тогда как другие – навредить. Поэтому русские некоторые растения боялись даже заносить в дом. Перечислим 12 «самых опасных».

Плющ

Плющ считали «мужегоном». Наши предки были уверены – незамужняя женщина, у которой дома растёт плющ, никогда не выйдет замуж. Растение считали опасным и для молодожёнов – мол, оно провоцирует ссоры и скандалы.

Гибискус

Этот цветок также не рекомендуется заводить незамужним дамам. Налаживанию личной жизни гибискус точно не способствует. Даже если у хозяйки есть возлюбленный, то он под влиянием растения может уйти к другой.

Традесканция

Ещё один «мужегон». Согласно поверьям, если растение находится в доме, где живёт супружеская пара, то брак вскоре разрушится.

Фикус

Этот цветок называют часто «растением вдов». Русские верили, что если его выращивать в доме, то скоро в семью придёт несчастье – глава ячейки общества скончается.

Пальма

Народная молва утверждает, что если внести пальму в дом, то непременно случится несчастье. Правда, подружиться с растением можно. Для этого дерево должно оказаться в жилище с помощью вспомогательных механизмов. Например, не вносить его, а вкатить на тележке.

Кактус

Кактусы защищают дом, но при этом мешают женщинам построить отношения. Мужчинам же соседство с «колючим цветком» грозит проблемами с алкоголем.

Фиалка

Несмотря на красоту и женственность, фиалка опасна для представительниц прекрасного пола. Говорят, что любительницы этого цветка не выйдут замуж по любви и их будут беспокоить заболевания репродуктивных органов.

Сирень

Сирень, чьи веточки украшают многие дома в апреле и мае, отличается сильным ароматом. От такого запаха точно заболит голова.

Каллы

Эти цветы считаются «похоронными». Их вполне уместно принести на могилу, но вот домой – ни в коем случае, так как они притягивают грусть и тоску.

Анютины глазки

Ещё один «могильный цветок». Их часто сажают на кладбищах, поэтому дома они неуместны.

Папоротник

Вместе с папоротником в дом могут прийти беды и несчастью. При этом в некоторых регионах верят – растение отводит от людей зло.

Камыш

С древности его называют «цветком покойника». Вероятно, всё из-за места обитания. Камыш растёт на болоте, которое всегда считалось гиблым местом. Так что приносить растение домой не следует.