Как правильно выбирать цветы: советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор поделился правилами выбора цветов. Первое, на что стоит обратить внимание, это стебель. Он не должен быть слишком сухим. Признаками свежести также служат лепестки, известные как "рубашечный лист".

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Второе — степень раскрытия бутона. Идеальный вариант - цветок, который еще не полностью распустился.

Третье — эластичность лепестков: если аккуратно отогнуть, они должны легко возвращаться на место.

Также если на бутоне есть искусственные украшения, то это может сигнализировать о том, что цветы несвежие.

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