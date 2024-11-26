Как правильно выбирать цветы: советы Роспотребнадзора
Роспотребнадзор поделился правилами выбора цветов. Первое, на что стоит обратить внимание, это стебель. Он не должен быть слишком сухим. Признаками свежести также служат лепестки, известные как "рубашечный лист".
Второе — степень раскрытия бутона. Идеальный вариант - цветок, который еще не полностью распустился.
Третье — эластичность лепестков: если аккуратно отогнуть, они должны легко возвращаться на место.
Также если на бутоне есть искусственные украшения, то это может сигнализировать о том, что цветы несвежие.
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