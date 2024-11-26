Почему от реагентов на дороге у собак разъедает лапы

Журналист ИА sovainfo.ru спросил у врачей, как лечить такие раны, а у горадминистрации затребовал сертификаты безопасности.

Каждый год с началом зимнего периода на дорогах появляются они - реагенты. Эта ядреная смесь нужна для того, чтобы растворить лед и избежать травм в морозное время. Но у этого средства есть и немало противников.

По данным горадминистрации, при закупке антигололедных материалов используют "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденное распоряжением Министерства транспорта РФ еще в 2003-м.

- В зимний период 2024-2025 годов на улично-дорожной сети Самары предусмотрено применение ПГМ "Галит" и песко-соляной смеси (далее - ПСС), рассказали ИА sovainfo.ru местные власти.

Получается, что главный реагент города - тот самый "Галит". Это минерал, также известный как каменная соль или натрий хлористый. Его химическая формула - NaCl. Галит образуется в результате испарения морской воды или в процессе соляного метаморфизма. Он имеет кристаллическую структуру и обычно встречается в виде прозрачных или белых компонентов, но может также иметь различные окраски из-за примесей.

Казалось бы, дело раскрыто: раз материал природный, то и вреда от него никакого, но минусы все же есть.

Попадание технической соли в глаза вызывает ожоги слизистых оболочек, а галит в организме человека может привести даже к отравлению. Превышение нормы при использовании этого противогололедного реагента вредит дорожному покрытию, тротуарной плитке, металлическим изделиям, почве, растениям. Остатки соли негативно сказываются на состоянии обуви, автомобильных покрышек, нижней части кузова транспортных средств.

Не рекомендуется использовать галит в больших количествах возле водоемов, так как образовавшийся "рассол" будет стекать в воду и загрязнять ее. Для здоровья домашних животных нерастворившийся осадок технической соли также опасен, подтвердила это и директор ветцентра "ФлагманВет" Инна Тарасенко:

- Реагенты, которые применяют службы ЖКХ в зимний период, вполне способны "разъедать" подушечки лап у животных. Такие раны у собак лечатся несложно. Достаточно тщательно их вымыть, насухо вытереть и обработать хлоргексидином наружно, а затем заживляющей мазью - пока все не затянется. Есть специальные лечебные и уходовые косметические средства для животных, в любом зоомагазине вам предложат варианты. Если ожоги достаточно сильные, то, безусловно, стоит обратиться к ветеринарному специалисту. Лучше всего, конечно, заранее позаботиться о защите лап четвероногих любимцев. Ботиночки можно найти на любой размер питомца - от чихуахуа до немецкого дога. Также существует проверенный и действенный способ защиты от реагентов - специальный воск для лап.

Так, некий вред от галита все-таки существует, несмотря на природное происхождение и наличие у него сертификатов соответствия, паспорта безопасности химической продукции и санитарно-эпидемиологические заключения.

Уживаться с этой посыпкой приходится вплоть до 15 апреля, когда зимний период содержания дорог подходит к концу.

С учетом анализа за сезон, в зависимости от количества снежных дней расходуется 15 000-20 000 тонн ПГМ "Галит", а также порядка 12 000 тонн ПСС.

Стоимость материалов на сегодняшний день составляет: 8 400 рублей - техническая соль за тонну и 2 265 рублей - песок за тонну, с НДС, рассказали в городской администрации.