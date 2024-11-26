Новогодний венок своими руками: два способа сделать украшение для дома

Новогодние венки необязательно покупать в магазине. Их можно изготовить своими руками. Все нужные материалы вы можете найти в лесу или на даче.

Возьмите упругую, но гнущуюся проволоку. Придайте ей форму снежинки, круга или звезды. Закрепите на ней хвойные ветки. Можно взять лиственницу, можжевельник, тую или ель. Зафиксируйте их капроновыми нитками. В качестве украшения добавьте яркие ленты, колокольчики или бусины.

Еще один вариант — возьмите гербарий из высушенных георгин, гортензий или ярких цветов. Добавьте к ним рябину или другие яркие ягоды. За основу возьмите плотные нитки или жгут, а также цветные ленты, рассказала дизайнер Юлия Тычино «Белновостям».

Ранее сообщалось, что многие хранительницы очага уже сейчас начинают задумываться над сервировкой новогоднего стола. Она будет иметь большое значение, ведь необходимо порадовать Зеленую Деревянную Змею — символ наступающего года.