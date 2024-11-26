Эксперты дали совет, чем можно отмыть унитаз

Меламиновая губка — это супернаходка для хозяек. Она способна удалить любые виды грязи даже без жесткой химии.

© unsplash

При этом ее можно применять не только на кухне, но и в санузле. Ей вы очистите и ванну, и унитаз.

Наденьте резиновые перчатки, намочите губку и протрите загрязненное место. Такое нехитрое приспособление может убрать даже самую стойкую грязь, такую как ржавчина и мочевой камень. Оно работает как наждачная бумага.

Ранее сообщалось, что тюль легко загрязняется и желтеет — многим хозяйкам известно это. Однако его можно легко отбелить, не прибегая к дорогим средствам. Это средство использовали еще в советские времена.

Также NEWS.ru рассказывал, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват пересушенный воздух.