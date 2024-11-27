Как избежать повреждений экрана во время уборки

Эксперты рассказали, как ухаживать за ЖК-экраном и не повредить его при чистке

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Современные телевизоры оснащены ЖК-экранами с тонким защитным слоем, который делает изображение чётким и ярким, снижает блики и улучшает цветопередачу. Но неправильная очистка может повредить это покрытие. Эксперты советуют перед чисткой выключить телевизор, чтобы избежать статического заряда и лучше видеть пыль и пятна. Для работы стоит выбрать мягкие ткани, например, микрофибру, и избегать сильного нажатия на экран.

Для лёгкой уборки пыли достаточно протереть экран сухой тканью круговыми движениями. Если же на поверхности остались пятна, угол микрофибровой ткани можно слегка смочить дистиллированной водой или специальным раствором для экранов. После влажной очистки важно насухо протереть экран, чтобы убрать остатки влаги и избежать разводов. Наносить жидкость непосредственно на экран не рекомендуется, — это может привести к попаданию воды внутрь телевизора.

Некоторые материалы и средства категорически нельзя использовать. Например, бумажные полотенца, грубые ткани или губки могут поцарапать поверхность, а стеклоочистители и бытовая химия с агрессивными веществами разрушат защитное покрытие. Для продления срока службы экрана эксперты советуют избегать установки телевизора вблизи кухни и влажных мест, протирать его раз в неделю сухой тканью и стараться не трогать экран руками.