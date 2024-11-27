Как сделать неубиваемый ремонт в квартире под сдачу

Ремонт в квартире под сдачу должен быть внешне привлекательным и одновременно неубиваемым, заявил строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лучше выбирать влагостойкий линолеум для кухни и спальной комнаты. Вместе с тем стоит отдать предпочтение бюджетным обоям, порекомендовал эксперт.

Убитый бабушкин ремонт — красная тряпка для всех недобросовестных съемщиков. Поэтому ремонт должен быть внешне привлекательным и вместе с тем неубиваемым. Обои и напольное покрытие можно выбирать самые бюджетные: например, постелить в спальне и кухне влагостойкий линолеум, а в ванной — плитку, — уточнил Васильев.

По словам эксперта, наиболее уязвимые места в квартирах под сдачу — двери, окна, ванная и туалет. Он обратил внимание, что в ванной страдает не только сантехника, но и все помещение из-за воды. Васильев отметил, что в большой опасности находится и кухня: там жильцы могут оставить царапины, масляные пятна или следы от горячей сковороды на столе.

Как уточнил эксперт, для кухни лучше покупать модульный гарнитур, поскольку его будет несложно и недорого заменить. По его словам, для кухонного фартука отлично подойдут плитка или керамогранит, а для столешницы — ламинированный ДСП. Васильев посоветовал отдавать предпочтение натяжным потолкам, которые скроют неровности.

Ремонтные работы лучше планировать на осень: в это время в магазинах распродают остатки с лета. Скидки могут достигать 30%. Если у вас небольшая квартира, выбирайте материалы светлых тонов, чтобы визуально расширить пространство, а еще чтобы у квартирантов не возникло соблазна что-то испачкать. Затраты окупятся уже через год-полтора, — заключил эксперт.

Васильев ранее посоветовал повесить плотные шторы, положить ковры и установить мягкую мебель, чтобы избавиться от эха в квартире. Он подчеркнул, что для стен в таких квартирах идеально подойдут флизелиновые или виниловые обои.