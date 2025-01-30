Калининградцам напомнили, как правильно гулять с собаками в городских парках
В Дирекции ландшафтных парков Калининграда 30 января рассказали о правилах при прогулках собакой. Чтобы комфортно было всем: и хозяевам, и окружающим людям, и самой собаке.
Требования для собаководов при прогулке с питомцем в парках очень просты.
- Пес должен быть на поводке.
«Наверняка ваша собака воспитанная и послушная, но для посетителей парка поводок — подтверждение, что вы контролируете ее и не только словами. А для собаки это — залог безопасности», — пояснили в публикации.
- Намордник желателен, но не обязателен.
В парках встречают разные люди. Некоторые могут внезапно подойти и погладить вашу собаку. Если вы знаете, что четвероногий друг может специфически отреагировать на незнакомца, на него все же советуют надеть намордник.
- Носить с собой пакетики для уборки за собакой.
Убирать за своим животным — это правильно и цивилизованно.