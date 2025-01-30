Как правильно гулять с собаками в городских парках

В Дирекции ландшафтных парков Калининграда 30 января рассказали о правилах при прогулках собакой. Чтобы комфортно было всем: и хозяевам, и окружающим людям, и самой собаке.

Требования для собаководов при прогулке с питомцем в парках очень просты.

Пес должен быть на поводке.

« Н а в е р н я к а в а ш а с о б а к а в о с п и т а н н а я и п о с л у ш н а я , н о д л я п о с е т и т е л е й п а р к а п о в о д о к — п о д т в е р ж д е н и е , ч т о в ы к о н т р о л и р у е т е е е и н е т о л ь к о с л о в а м и . А д л я с о б а к и э т о — з а л о г б е з о п а с н о с т и » , — п о я с н и л и в п у б л и к а ц и и .

Намордник желателен, но не обязателен.

В парках встречают разные люди. Некоторые могут внезапно подойти и погладить вашу собаку. Если вы знаете, что четвероногий друг может специфически отреагировать на незнакомца, на него все же советуют надеть намордник.

Носить с собой пакетики для уборки за собакой.

Убирать за своим животным — это правильно и цивилизованно.