Калининградцам напомнили, как правильно гулять с собаками в городских парках

В Дирекции ландшафтных парков Калининграда 30 января рассказали о правилах при прогулках собакой. Чтобы комфортно было всем: и хозяевам, и окружающим людям, и самой собаке.

Как правильно гулять с собаками в городских парках
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Требования для собаководов при прогулке с питомцем в парках очень просты.

  • Пес должен быть на поводке.
«Наверняка ваша собака воспитанная и послушная, но для посетителей парка поводок подтверждение, что вы контролируете ее и не только словами. А для собаки это залог безопасности», пояснили в публикации.
  • Намордник желателен, но не обязателен.

В парках встречают разные люди. Некоторые могут внезапно подойти и погладить вашу собаку. Если вы знаете, что четвероногий друг может специфически отреагировать на незнакомца, на него все же советуют надеть намордник.

  • Носить с собой пакетики для уборки за собакой.

Убирать за своим животным — это правильно и цивилизованно.

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