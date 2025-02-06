Как создать из балкона уютное место для отдыха

Балконы в городских квартирах нередко служат местом, куда складывают самые разные вещи, но на самом деле из балкона может получиться уютный уголок для отдыха и расслабления. Нужно только включить свою фантазию и приложить немного усилий для его благоустройства. Как это сделать рассказала "Рамблеру" дизайнер Людмила Попова.

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Подготовительные работы

Прежде чем приступить к каким-либо изменениям, убедитесь, что ваш балкон находится в хорошем состоянии. Проверьте его на наличие трещин, повреждений и протечек. При необходимости проведите ремонтные работы, чтобы обеспечить безопасность и долговечность конструкции. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

Необходимо учесть и свои цели, финансовые возможности и климат региона. Так, в северных регионах желательно не только застеклить, но и сделать качественное утепление балкона, чтобы тепло сохранялось внутри. На территориях с более мягким климатом можно обойтись без утеплителя.

Как сделать стильный ремонт и сэкономить

Определите цель

Важно то, как вы планируете использовать эту зону: будет ли это место для чтения, утреннего кофе, вечерних посиделок или даже мини-сад? От этого зависит выбор мебели, освещения и аксессуаров.

Если предпочтителен вариант открытой зоны отдыха, следует очистить балкон от всего лишнего и сделать небольшой косметический ремонт. Оптимальное напольное покрытие для незастекленных балконов – это керамогранит. Он выдерживает минусовые температуры, экологичен, не портится от осадков или повышенной влажности воздуха. В плитах керамогранита не селятся жучки-древоточцы, он не рассыхается и не требует постоянных окрашиваний. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

По застекленным лоджиям с теплым электрическим полом и покрытием из керамогранита можно ходить босиком. На него достаточно постелить тонкую циновку или коврик, бросить подушки – и получится уютное местечко для расслабленного отдыха, занятий йогой или игр с малышами, любимой собачкой.

Интересные идеи для обустройства

Рассмотрим несколько вариантов, позволяющих быстро и без особых затрат преобразовать балкон или лоджию в зону для отдыха. Мой любимый совет при выборе – обратите внимание на компактную и функциональную мебель, такую как складные стулья, раскладные столы или мягкие пуфики. Важно, чтобы она легко складывалась и не занимала много места при необходимости. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

На открытом балконе организуют небольшой цветник или садик – на стеллаже, используя подвесы на перилах или настенные кашпо. Дополняют зеленую зону садовой мебелью – плетеными креслами, столиком со столешницей из стекла, природного или искусственного камня.

Тем, кто мечтает об отдыхе в тропиках, идеально подойдет гамак в обрамлении зеленых комнатных растений. При укладке пола используют керамогранит в песочной, бирюзовой или изумрудной гамме. Композицию дополняют элементы декора в морском стиле: керамические вазы, панно с тропическими мотивами, светильники, напоминающие морские фонари. Такие детали помогут создать уютное пространство с расслабляющей атмосферой, наполняющей интерьер ощущением отдыха на побережье.Для интерьера в восточном стиле достаточно низкого раскладного дивана или мягкого ковра с разбросанными по нему подушками.

Место для отдыха на балконе – прекрасная возможность уединиться в условиях современной городской квартиры, провести дополнительные полчаса на свежем воздухе. Дополнительные метры полезной площади повышают стоимость квартиры в случае продажи.