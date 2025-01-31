Фикус: все, что нужно знать об уходе за этим растением

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений. И хотя в России сто лет назад, после революции, фикус вместе с геранью было принято считать символами пошлости и мещанства, сегодня этим растениям возвращено доброе имя. А в последние годы интерес россиян к выращиванию комнатных цветов только растет. «Лента.ру» приводит топ-10 сортов фикусов для дома, а также рассказывает все, что нужно знать об уходе за ними.

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Что за растение фикус

« Р о д F i c u s с е г о д н я н а с ч и т ы в а е т 8 4 1 в и д , — р а с с к а з ы в а е т в б е с е д е с « Л е н т о й . р у » с о т р у д н и к б о т а н и ч е с к о й л а б о р а т о р и и B i o - P l a n t i s t И л ь я Ш м и д т . — В с е э т и н е п р и х о т л и в ы е р а с т е н и я — п р е д с т а в и т е л и с е м е й с т в а Т у т о в ы х ( M o r a c e a e ) , т о е с т ь л ю б о й ф и к у с — р о д с т в е н н и к ш е л к о в и ц ы и л и т у т о в о г о д е р е в а » .

Родина фикуса — преимущественно Юго-Восточная Азия, Африка, тропические острова океанов. Но растут фикусы и в умеренном климате, например, в Крыму и Закавказье.

« В ы у д и в и т е с ь , н о в с е м з н а к о м ы й и н ж и р ( т а к ж е и з в е с т н ы й п о д н а з в а н и я м и " ф и г а " и л и " с м о к в а " ) — э т о т о ж е ф и к у с , F i c u s c a r i c a . А е щ е ф и к у с ы и с п о л ь з у ю т с я в п р о м ы ш л е н н ы х ц е л я х , н а п р и м е р , F i c u s e l a s t i c a д а е т к а у ч у к » , — п р о д о л ж а е т Ш м и д т и у в е р я е т , ч т о ф и к у с о п р е д е л е н н о л и д и р у е т п о п о п у л я р н о с т и у л ю б и т е л е й и н т е р ь е р н ы х р а с т е н и й . « А н о м е р о д и н и з в с е х к о м н а т н ы х ф и к у с о в — э т о , к о н е ч н о , ф и к у с Б е н д ж а м и н а . З а т о , ч т о д р е в о в и д н ы е ф и к у с ы о ч е н ь б ы с т р о ф о р м и р у ю т м о щ н ы й с т в о л , о н и л ю б и м ы и м а с т е р а м и б о н с а я » .

Ботаническое описание

Соцветия. Одиночные или групповые, образуют колос или кисть. Бывают мужскими и женскими. Цветок является околоцветником и состоит из 2-6 лепестков или лопастей. Опыляются насекомыми.

Одиночные или групповые, образуют колос или кисть. Бывают мужскими и женскими. Цветок является околоцветником и состоит из 2-6 лепестков или лопастей. Опыляются насекомыми. Плоды. Сиккониумы — особые мясистые структуры, внутри которых расположено множество односемянных плодов.

Сиккониумы — особые мясистые структуры, внутри которых расположено множество односемянных плодов. Стебли. Бывают одревесневшими, кустарниковыми и лианоподобными.

Бывают одревесневшими, кустарниковыми и лианоподобными. Листья. Форма листьев фикуса зависит от вида — они бывают цельными, зубчатыми или лопастными.

Форма листьев фикуса зависит от вида — они бывают цельными, зубчатыми или лопастными. Корни. Огромное разнообразие — от обычной разветвленной корневой системы до воздушных корней, которые со временем образуют одревесневшие опоры, похожие на стволы. Многие фикусы — эпифиты, они живут, но не паразитируют на других растениях.

Огромное разнообразие — от обычной разветвленной корневой системы до воздушных корней, которые со временем образуют одревесневшие опоры, похожие на стволы. Многие фикусы — эпифиты, они живут, но не паразитируют на других растениях. Сок. Все части фикусов содержат млечный сок.

Топ-10 фикусов для дома

« Ф и к у с ы э ф ф е к т и в н о о ч и щ а ю т в о з д у х , в п и т ы в а я в р е д н ы е в е щ е с т в а и в ы д е л я я к и с л о р о д , ч т о д е л а е т и х и д е а л ь н ы м в ы б о р о м д л я ж и л ы х п о м е щ е н и й и о ф и с о в , — с ч и т а е т р у к о в о д и т е л ь п о к а т е г о р и й н о м у у п р а в л е н и ю о т д е л а « С а д » с е т и с т р о и т е л ь н ы х г и п е р м а р к е т о в O B I Н а т а л и я К р ю к о в а . — А с о р т о в т а к м н о г о , ч т о к а ж д ы й с м о ж е т в ы б р а т ь с е б е р а с т е н и е д л я л ю б о г о и н т е р ь е р а . Н а п р и м е р , ф и к у с б е н д ж а м и н а о ч а р о в ы в а е т и з я щ н ы м и м е л к и м и л и с т ь я м и , к а у ч у к о н о с н ы й ф и к у с р а д у е т к р у п н ы м и г л я н ц е в ы м и л и с т ь я м и , а ф и к у с л и р о в и д н ы й п р и в л е ч е т к с е б е в н и м а н и е б л а г о д а р я н е о б ы ч н ы м л и с т ь я м , н а п о м и н а ю щ и м м у з ы к а л ь н ы й и н с т р у м е н т » .

Эксперты «Ленты.ру» назвали самые популярные сорта фикусов трех видов (Бенджамина, Эластика и Микрокарпа), подходящие для выращивания в домашних условиях.

Abidjan (Ficus elastica) — Крупные, сочные, остроконечные листья, которые за счет содержащегося внутри каучука выглядят очень солидно. Цвет листьев темно-зеленый с уходом в бордовый, с желтой жилкой посередине.

— Крупные, сочные, остроконечные листья, которые за счет содержащегося внутри каучука выглядят очень солидно. Цвет листьев темно-зеленый с уходом в бордовый, с желтой жилкой посередине. Anastasia (Ficus benjamina) — Густая крона, изящные гибкие ветки. Ярко-зеленые листья с салатовой каймой, длиной около 5 см в ширину и 10 см в длину.

— Густая крона, изящные гибкие ветки. Ярко-зеленые листья с салатовой каймой, длиной около 5 см в ширину и 10 см в длину. Bambino (Ficus lirata) — Карликовая копия африканского фикуса лировидного. Кожистые листья, размером до 25 см, расположенные на стебле по спирали. Верхняя пластина листа темно-зеленого цвета, нижняя — светло-зеленого.

— Карликовая копия африканского фикуса лировидного. Кожистые листья, размером до 25 см, расположенные на стебле по спирали. Верхняя пластина листа темно-зеленого цвета, нижняя — светло-зеленого. Barok (Ficus benjamina) — Эффектные мелкие, до 6 см, круглые листья салатового цвета скручены в трубочки. В естественном виде ветви похожи на бонсай.

— Эффектные мелкие, до 6 см, круглые листья салатового цвета скручены в трубочки. В естественном виде ветви похожи на бонсай. Belize (Ficus elastica) — Один из самых популярных комнатных каучуконосов. Оригинальный трехцветный — кремовый, зеленый и розовый — окрас крупных кожистых листьев, которые отлично фильтруют воздух.

— Один из самых популярных комнатных каучуконосов. Оригинальный трехцветный — кремовый, зеленый и розовый — окрас крупных кожистых листьев, которые отлично фильтруют воздух. Danielle (Ficus benjamina) — По популярности уступает только «Наташе». Отличается от нее темно-зелеными листьями и более темным стволом.

— По популярности уступает только «Наташе». Отличается от нее темно-зелеными листьями и более темным стволом. Melany (Ficus elastica) — Карликовый фикус с небольшими темно-зелеными листочками. Очень хорошо ветвится и не нуждается в формировании кроны.

— Карликовый фикус с небольшими темно-зелеными листочками. Очень хорошо ветвится и не нуждается в формировании кроны. Microcarpa ginseng (Ficus microcarpa) — Эффектный адаптированный африканский фикус. Мощный ветвистый ствол, образованный воздушными корнями, венчает темно-зеленая крона с плотными листочками.

— Эффектный адаптированный африканский фикус. Мощный ветвистый ствол, образованный воздушными корнями, венчает темно-зеленая крона с плотными листочками. Natasja (Ficus benjamina) — «Наташа» — один из самых популярных фикусов в России. Светлый ветвистый ствол с многочисленными узкими светло-зелеными листочками.

— «Наташа» — один из самых популярных фикусов в России. Светлый ветвистый ствол с многочисленными узкими светло-зелеными листочками. Robusta (Ficus elastica) — Тот самый всем известный «конторский» фикус. Название, которое происходит от латинского слова robustus («крепкий»), говорит само за себя. Растет очень быстро, неприхотлив. Крупные темно-зеленые мясистые листья не теряют глянцевого блеска даже в тени.

Выбор места

« Ф и к у с ы н е п р и х о т л и в ы , в е д ь в п р и р о д е о н и ж и в у т в д о с т а т о ч н о ж е с т к и х у с л о в и я х , г д е в ы ж и в а ю т т о л ь к о с и л ь н е й ш и е , — р а с с к а з ы в а е т И л ь я Ш м и д т . — Д а и в о ф и с а х з а ч а с т у ю з а ф и к у с а м и п р а к т и ч е с к и н и к т о н е у х а ж и в а е т , р а з в е ч т о с е р д о б о л ь н а я у б о р щ и ц а и л и д о б р а я с о т р у д н и ц а п о л ь е т и н о г д а . А в с е д е л о в т о м , ч т о м н о г и е с л у ж а щ и е о ф и с о в б о я т с я с в е ж е г о в о з д у х а , и ф о р т о ч к и о т к р ы в а ю т с я р е д к о . Т а к и м о б р а з о м с о з д а ю т с я о т в р а т и т е л ь н ы е д л я л ю д е й и и д е а л ь н ы е д л я ф и к у с о в у с л о в и я — в ы с о к а я в л а ж н о с т ь и с т о я ч и й в о з д у х » .

В беседе с «Лентой.ру» эксперт Наталия Крюкова подробно рассказала об условиях успешного произрастания фикусов в домашних условиях.

« Ч т о б ы ф и к у с ч у в с т в о в а л с е б я х о р о ш о , в а ж н о п р а в и л ь н о в ы б р а т ь д л я н е г о м е с т о . Э т и р а с т е н и я п р е д п о ч и т а ю т я р к и й р а с с е я н н ы й с в е т , н о н е п е р е н о с я т п р я м ы х с о л н е ч н ы х л у ч е й , к о т о р ы е м о г у т о б ж е ч ь л и с т ь я » , — п о я с н я е т э к с п е р т .

В диапазоне 18-25°C должна быть температура воздуха. Резких перепадов, как и сквозняков, лучше избегать.

Умеренная или высокая влажность воздуха — еще один важный фактор. Регулярное опрыскивание листьев или использование увлажнителя поможет поддерживать оптимальный микроклимат.

Почва

Для успешного роста фикуса большое значение имеет почва. Идеальная почвенная смесь, которая обеспечивает легкость и хорошую дренажность, включает:

листовую землю;

торф;

песок.

Горшок для фикуса должен быть устойчивым, чуть больше корневого кома, и обязательно с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды.

Полив

Поливать фикус следует водой комнатной температуры. Между поливами верхний слой почвы должен подсыхать на глубину 2-3 сантиметра.

Летом растения необходимо поливать чаще — один раз в неделю, а зимой реже — один раз в 10-14 дней. Недостаточный полив приводит к опадению листьев, а избыток — к гниению корней, предупреждает Крюкова.

Почему фикус сбрасывает листья?

« У ф и к у с о в в о з р а с т о м б о л е е 7 л е т з а ч а с т у ю п о о с е н и о п а д а ю т л и с т ь я , и э т о , в о б щ е м , н о р м а л ь н о , — с ч и т а е т б о т а н и к И л ь я Ш м и д т . — Н о е с л и с б р а с ы в а е т л и с т ь я м о л о д о е р а с т е н и е , с т о и т з а д у м а т ь с я о т о м , п р а в и л ь н ы й л и о н о п о л у ч а е т у х о д . В о с н о в н о м т а к а я " п р и в ы ч к а " х а р а к т е р н а д л я ф и к у с о в Б е н д ж а м и н а . И к о н е ч н о , с а м ы й к а п р и з н ы й и з н и х — в с е м и л ю б и м ы й с о р т " Н а т а ш а " » .

Объяснение этому есть всегда. Это может быть, если в помещении:

слишком низкая температура;

слишком высокая температура;

слишком сухая почва;

слишком влажная почва;

низкая влажность воздуха.

Подкормка

Подкормка фикуса необходима в период активного роста — весной и летом. Подойдут жидкие комплексные удобрения, которые вносят раз в 2-4 недели. В составе подкормок фикусов обязательно должны присутствовать:

азот;

калий;

фосфор.

Важно! Для пестролистных сортов фикусов надо выбирать удобрения с пониженным содержанием азота

В период покоя, который длится с октября по март, подкормку можно производить раз в месяц, можно и вообще не удобрять.

Обрезка

« Ф и к у с ы н у ж д а ю т с я в р е г у л я р н о й о б р е з к е , к о т о р а я п о м о г а е т п о д д е р ж и в а т ь и х ф о р м у и с т и м у л и р у е т р о с т , — н а п о м и н а е т Н а т а л и я К р ю к о в а . — С п о м о щ ь ю с т е р и л ь н о г о и н с т р у м е н т а у д а л я ю т с у х и е и л и п о в р е ж д е н н ы е в е т в и , а т а к ж е к о р р е к т и р у ю т к р о н у . Э т о д е л а е т р а с т е н и е б о л е е а к к у р а т н ы м и п ы ш н ы м » .

Каучуконосы требуют обязательной обрезки центрального ствола.

Обрезку фикусов лучше проводить в начале весны, в период активного роста.

Пересадка

« П е р е с а д к а ф и к у с а з а в и с и т о т е г о в о з р а с т а , — п р о д о л ж а е т б о т а н и к Ш м и д т . — М о л о д ы е ф и к у с ы д о 7 л е т — с п р и н т е р ы в с м ы с л е р о с т а , п о э т о м у и х л у ч ш е п е р е с а ж и в а т ь в н о в ы й г о р ш о к к а ж д ы й г о д , — с о в е т у е т б о т а н и к Ш м и д т . — Д и а м е т р н о в о г о г о р ш к а д о л ж е н б ы т ь н а 3 с а н т и м е т р а б о л ь ш е п р е д ы д у щ е г о . В з р о с л ы е ф и к у с ы п е р е с а ж и в а ю т р а з в 3 г о д а , а с т а р е н ь к и е , к о т о р ы м б о л ь ш е 1 2 л е т , в п е р е с а д к е н е н у ж д а ю т с я , к о р н и у н и х р а с т у т о ч е н ь м е д л е н н о , п о э т о м у и м д о с т а т о ч н о л и ш ь з а м е н и т ь в е р х н и й с л о й п о ч в ы » .

Зимой фикус находится в состоянии покоя, а осенью готовится войти в него, поэтому лучшее время для пересадки фикуса — с марта по август.

Борьба с болезнями и вредителями

« Н е с т о и т з а б ы в а т ь и о з а щ и т е ф и к у с о в о т в р е д и т е л е й , — н а п о м и н а е т Н а т а л и я К р ю к о в а . — Н а н и х м о г у т н а п а д а т ь п а у т и н н ы й к л е щ , щ и т о в к а и м у ч н и с т ы й ч е р в е ц . Ч т о б ы п р е д о т в р а т и т ь п о в р е ж д е н и я , с т о и т р е г у л я р н о о с м а т р и в а т ь л и с т ь я и п р и н е о б х о д и м о с т и о б р а б а т ы в а т ь р а с т е н и е м ы л ь н ы м р а с т в о р о м и л и и н с е к т и ц и д а м и , н а п р и м е р , п р е п а р а т о м " А к т е л л и к " . Н а р о д н ы е с р е д с т в а , т а к и е к а к н а с т о й ч е с н о к а , т а к ж е м о г у т б ы т ь э ф ф е к т и в н ы м и » .

При длительном застое влаги в почве фикус может заболеть корневой гнилью. Распознать ее можно по желтым листьям, которые вскоре начинают опадать. Вылечить корневую гниль можно лишь на ранней стадии.

Для этого нужно:

Извлечь фикус из горшка. Обрезать все гнилые корни. Оставшуюся корневую систему промыть в розовом растворе марганцовки. Высушить и пересадить в новый горшок со свежей землей.

« К а к и б о л ь ш и н с т в о к о м н а т н ы х р а с т е н и й , ф и к у с ы п о д в е р ж е н ы г р и б к о в ы м з а б о л е в а н и я м , — к о н с т а т и р у е т И л ь я Ш м и д т . — В ч а с т н о с т и , э т о а н т р а к н о з , к о г д а н а л и с т ь я х ф и к у с а п о я в л я ю т с я к о р и ч н е в ы е п я т н а , п о х о ж и е н а я з в ы . В т о р о е г р и б к о в о е з а б о л е в а н и е , к о т о р о е п о р а ж а е т ф и к у с ы — э т о ц е р к о с п о р о з . Е г о п р и з н а к — ч е р н ы е т о ч к и н а н и ж н е й с т о р о н е л и с т ь е в . О б е б о л е з н и м о г у т б ы т ь г у б и т е л ь н ы , н о , к с ч а с т ь ю , о б е л е ч а т с я п р и п о м о щ и п р е п а р а т о в " А л и р и н " и л и " Ф и т о с п о р и н " . Г л а в н о е — д е й с т в о в а т ь п о и н с т р у к ц и и » .

Размножение фикусов

Эксперты «Ленты.ру» назвали два способа размножения фикуса: более простой — черенкование, и более сложный — воздушная отводка. Разберем их преимущества.

Черенкование

Самый простой способ. Черенкование лучше проводить ранней весной, в период активного роста. Черенки надо брать с верхушки, чтобы на каждом из них было по три листика. Млечный сок на срезе надо смыть, а сам срез высушить. Есть два варианта черенкования.

В горшке с песком. Черенки высаживают в глиняные горшки, наполненные чистым песком, накрывают банкой и ставят на подоконник. Главное — постоянно увлажнять песок.

Черенки высаживают в глиняные горшки, наполненные чистым песком, накрывают банкой и ставят на подоконник. Главное — постоянно увлажнять песок. В воде. Не пропускающие свет емкости наполнить водой комнатной температуры на 2 сантиметра и опустить туда черенки.

Черенки фикусов пускают корни примерно через месяц. После чего их высаживают в наполненные универсальным грунтом горшки диаметром 10 сантиметров.

Воздушными отводками

Этот метод — более сложный, зато он позволяет через некоторое время получить достаточно взрослое растение.

Порядок действий:

Выберите длинную часть ствола или ветки материнского растения. Очистите ее от листьев и побегов. Острым ножом на коре на расстоянии одного сантиметра друг от друга сделайте два кольцевых надреза до древесины. Аккуратно очистите кору между надрезами также до древесины. Под верхнюю часть коры над кольцом вставьте небольшой кусочек зубочистки. Смажьте кисточкой с корневином участок над снятым кольцом. Мхом или минеральной ватой, пропитанной корневином, оберните надрез. Обвяжите «кокон» веревкой, чтобы он плотно сидел на стволе. Разрежьте пластиковый стаканчик до середины дна. Проделайте в дне отверстие диаметром как у ствола. Наденьте стаканчик на «кокон». Скрепите разрезанную стенку стаканчика скотчем. Закрепите сам стаканчик на стволе. Наполните стаканчик универсальным грунтом. Следите, чтобы грунт всегда был влажным. Когда в стаканчике появятся корни, аккуратно разберите конструкцию. Отрежьте часть ствола под корнями. Пересадите готовое растение в горшок.

10 интересных фактов о фикусах

1. Фикус священный (Ficus religiosa) — объект почитания у буддистов, индуистов и мусульман. Буддисты считают, что принц Сиддхартха Гаутама под фикусом достиг просветления, став Буддой Шакьямуни. Индуисты из-за обилия семян считают фикус символом бога плодородия Вишну. Мусульмане почитают фикус, поскольку ему посвящена целая сура в Коране под названием «Смоковница».

2. Именно листьями инжира Ficus carica прикрыли свою наготу первые люди Адам и Ева, отведавшие плод с Древа познания добра и зла: в Библии говорится, что они «сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». Отсюда и пошло выражение «прикрываться фиговым листком», им же было принято прикрывать гениталии в христианском искусстве.

3. На северо-востоке Индии племя хаси научилось пускать молодые воздушные корни Ficus elastica по ореховым прутьям, раскинутым над реками. Со временем окрепшие корни образовывали прочные мосты. Сегодня такое искусство называется арбоархитектурой.

4. В начале ХХ века в мире насчитывалось самое большое в истории количество фикусов. «Каучуковая лихорадка», вызванная потребностями автомобилестроения в резине, породила гигантские плантации фикусов и других каучуконосов в Южной Америке, Индонезии и на Цейлоне. С изобретением синтетических каучуков плантации фикусов существенно сократились.

5. Жительница Флориды Кэрен Купер спасла гигантский Ficus macrophylla, корни которого мешали продать соседний земельный участок, от вырубки. Она и еще несколько активисток вышли за растение замуж, и городские власти отступили.

6. Инжир, продающийся в магазине, — это не плод. Внутри кожистой оболочки в сиропе содержатся сотни цветков. Самки ос проникают внутрь инжира, откладывают там яйца и опыляют цветки.

7. Воздушные корни Fícus benghalensis, произрастающего в Индии и на Шри-Ланке, способны разрастаться на несколько гектаров, а ширина его кроны достигает более полукилометра.

8. Многие виды, например, Ficus aurea, относятся к фикусам-душителям. Они селятся на других растениях, и постепенно корни фикусов прорастают в коре дерева-хозяина, разрушая его. Такой образ жизни — результат адаптации к темным джунглям, где остра конкуренция за солнечные лучи.

9. Фикусы ядовиты. Ядовит их млечный сок, а также ароматические вещества кумарины, которые выделяют листья. В сочетании с ультрафиолетовым излучением они превращаются в канцерогены.

10. Фикусы полезны. На основе кумаринов изготавливают лекарство «Псорален», помогающее от плешивости и витилиго. Кроме того, фикусы способны поглощать выделяемый пластиком газ формальдегид.