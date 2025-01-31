Фикус: все, что нужно знать об уходе за этим растением

Фикус: как выбрать, посадить и вырастить дома. Все, что нужно знать об уходе за этим растением
Фикус — одно из самых популярных комнатных растений. И хотя в России сто лет назад, после революции, фикус вместе с геранью было принято считать символами пошлости и мещанства, сегодня этим растениям возвращено доброе имя. А в последние годы интерес россиян к выращиванию комнатных цветов только растет. «Лента.ру» приводит топ-10 сортов фикусов для дома, а также рассказывает все, что нужно знать об уходе за ними.
Что за растение фикус
«Род Ficus сегодня насчитывает 841 вид, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» сотрудник ботанической лаборатории Bio-Plantist Илья Шмидт. — Все эти неприхотливые растения — представители семейства Тутовых (Moraceae), то есть любой фикус — родственник шелковицы или тутового дерева».
Родина фикуса — преимущественно Юго-Восточная Азия, Африка, тропические острова океанов. Но растут фикусы и в умеренном климате, например, в Крыму и Закавказье.
«Вы удивитесь, но всем знакомый инжир (также известный под названиями "фига" или "смоква") — это тоже фикус, Ficus carica. А еще фикусы используются в промышленных целях, например, Ficus elastica дает каучук», — продолжает Шмидт и уверяет, что фикус определенно лидирует по популярности у любителей интерьерных растений. «А номер один из всех комнатных фикусов — это, конечно, фикус Бенджамина. За то, что древовидные фикусы очень быстро формируют мощный ствол, они любимы и мастерами бонсая».
Ботаническое описание
- Соцветия. Одиночные или групповые, образуют колос или кисть. Бывают мужскими и женскими. Цветок является околоцветником и состоит из 2-6 лепестков или лопастей. Опыляются насекомыми.
- Плоды. Сиккониумы — особые мясистые структуры, внутри которых расположено множество односемянных плодов.
- Стебли. Бывают одревесневшими, кустарниковыми и лианоподобными.
- Листья. Форма листьев фикуса зависит от вида — они бывают цельными, зубчатыми или лопастными.
- Корни. Огромное разнообразие — от обычной разветвленной корневой системы до воздушных корней, которые со временем образуют одревесневшие опоры, похожие на стволы. Многие фикусы — эпифиты, они живут, но не паразитируют на других растениях.
- Сок. Все части фикусов содержат млечный сок.
Топ-10 фикусов для дома
«Фикусы эффективно очищают воздух, впитывая вредные вещества и выделяя кислород, что делает их идеальным выбором для жилых помещений и офисов, — считает руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова. — А сортов так много, что каждый сможет выбрать себе растение для любого интерьера. Например, фикус бенджамина очаровывает изящными мелкими листьями, каучуконосный фикус радует крупными глянцевыми листьями, а фикус лировидный привлечет к себе внимание благодаря необычным листьям, напоминающим музыкальный инструмент».
Эксперты «Ленты.ру» назвали самые популярные сорта фикусов трех видов (Бенджамина, Эластика и Микрокарпа), подходящие для выращивания в домашних условиях.
- Abidjan (Ficus elastica) — Крупные, сочные, остроконечные листья, которые за счет содержащегося внутри каучука выглядят очень солидно. Цвет листьев темно-зеленый с уходом в бордовый, с желтой жилкой посередине.
- Anastasia (Ficus benjamina) — Густая крона, изящные гибкие ветки. Ярко-зеленые листья с салатовой каймой, длиной около 5 см в ширину и 10 см в длину.
- Bambino (Ficus lirata) — Карликовая копия африканского фикуса лировидного. Кожистые листья, размером до 25 см, расположенные на стебле по спирали. Верхняя пластина листа темно-зеленого цвета, нижняя — светло-зеленого.
- Barok (Ficus benjamina) — Эффектные мелкие, до 6 см, круглые листья салатового цвета скручены в трубочки. В естественном виде ветви похожи на бонсай.
- Belize (Ficus elastica) — Один из самых популярных комнатных каучуконосов. Оригинальный трехцветный — кремовый, зеленый и розовый — окрас крупных кожистых листьев, которые отлично фильтруют воздух.
- Danielle (Ficus benjamina) — По популярности уступает только «Наташе». Отличается от нее темно-зелеными листьями и более темным стволом.
- Melany (Ficus elastica) — Карликовый фикус с небольшими темно-зелеными листочками. Очень хорошо ветвится и не нуждается в формировании кроны.
- Microcarpa ginseng (Ficus microcarpa) — Эффектный адаптированный африканский фикус. Мощный ветвистый ствол, образованный воздушными корнями, венчает темно-зеленая крона с плотными листочками.
- Natasja (Ficus benjamina) — «Наташа» — один из самых популярных фикусов в России. Светлый ветвистый ствол с многочисленными узкими светло-зелеными листочками.
- Robusta (Ficus elastica) — Тот самый всем известный «конторский» фикус. Название, которое происходит от латинского слова robustus («крепкий»), говорит само за себя. Растет очень быстро, неприхотлив. Крупные темно-зеленые мясистые листья не теряют глянцевого блеска даже в тени.
Выбор места
«Фикусы неприхотливы, ведь в природе они живут в достаточно жестких условиях, где выживают только сильнейшие, — рассказывает Илья Шмидт. — Да и в офисах зачастую за фикусами практически никто не ухаживает, разве что сердобольная уборщица или добрая сотрудница польет иногда. А все дело в том, что многие служащие офисов боятся свежего воздуха, и форточки открываются редко. Таким образом создаются отвратительные для людей и идеальные для фикусов условия — высокая влажность и стоячий воздух».
В беседе с «Лентой.ру» эксперт Наталия Крюкова подробно рассказала об условиях успешного произрастания фикусов в домашних условиях.
«Чтобы фикус чувствовал себя хорошо, важно правильно выбрать для него место. Эти растения предпочитают яркий рассеянный свет, но не переносят прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья», — поясняет эксперт.
В диапазоне 18-25°C должна быть температура воздуха. Резких перепадов, как и сквозняков, лучше избегать.
Умеренная или высокая влажность воздуха — еще один важный фактор. Регулярное опрыскивание листьев или использование увлажнителя поможет поддерживать оптимальный микроклимат.
Почва
Для успешного роста фикуса большое значение имеет почва. Идеальная почвенная смесь, которая обеспечивает легкость и хорошую дренажность, включает:
- листовую землю;
- торф;
- песок.
Горшок для фикуса должен быть устойчивым, чуть больше корневого кома, и обязательно с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды.
Полив
Поливать фикус следует водой комнатной температуры. Между поливами верхний слой почвы должен подсыхать на глубину 2-3 сантиметра.
Летом растения необходимо поливать чаще — один раз в неделю, а зимой реже — один раз в 10-14 дней. Недостаточный полив приводит к опадению листьев, а избыток — к гниению корней, предупреждает Крюкова.
Почему фикус сбрасывает листья?
«У фикусов возрастом более 7 лет зачастую по осени опадают листья, и это, в общем, нормально, — считает ботаник Илья Шмидт. — Но если сбрасывает листья молодое растение, стоит задуматься о том, правильный ли оно получает уход. В основном такая "привычка" характерна для фикусов Бенджамина. И конечно, самый капризный из них — всеми любимый сорт "Наташа"».
Объяснение этому есть всегда. Это может быть, если в помещении:
- слишком низкая температура;
- слишком высокая температура;
- слишком сухая почва;
- слишком влажная почва;
- низкая влажность воздуха.
Подкормка
Подкормка фикуса необходима в период активного роста — весной и летом. Подойдут жидкие комплексные удобрения, которые вносят раз в 2-4 недели. В составе подкормок фикусов обязательно должны присутствовать:
- азот;
- калий;
- фосфор.
Важно! Для пестролистных сортов фикусов надо выбирать удобрения с пониженным содержанием азота
В период покоя, который длится с октября по март, подкормку можно производить раз в месяц, можно и вообще не удобрять.
Обрезка
«Фикусы нуждаются в регулярной обрезке, которая помогает поддерживать их форму и стимулирует рост, — напоминает Наталия Крюкова. — С помощью стерильного инструмента удаляют сухие или поврежденные ветви, а также корректируют крону. Это делает растение более аккуратным и пышным».
Каучуконосы требуют обязательной обрезки центрального ствола.
Обрезку фикусов лучше проводить в начале весны, в период активного роста.
Пересадка
«Пересадка фикуса зависит от его возраста, — продолжает ботаник Шмидт. — Молодые фикусы до 7 лет — спринтеры в смысле роста, поэтому их лучше пересаживать в новый горшок каждый год, — советует ботаник Шмидт. — Диаметр нового горшка должен быть на 3 сантиметра больше предыдущего. Взрослые фикусы пересаживают раз в 3 года, а старенькие, которым больше 12 лет, в пересадке не нуждаются, корни у них растут очень медленно, поэтому им достаточно лишь заменить верхний слой почвы».
Зимой фикус находится в состоянии покоя, а осенью готовится войти в него, поэтому лучшее время для пересадки фикуса — с марта по август.
Борьба с болезнями и вредителями
«Не стоит забывать и о защите фикусов от вредителей, — напоминает Наталия Крюкова. — На них могут нападать паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец. Чтобы предотвратить повреждения, стоит регулярно осматривать листья и при необходимости обрабатывать растение мыльным раствором или инсектицидами, например, препаратом "Актеллик". Народные средства, такие как настой чеснока, также могут быть эффективными».
При длительном застое влаги в почве фикус может заболеть корневой гнилью. Распознать ее можно по желтым листьям, которые вскоре начинают опадать. Вылечить корневую гниль можно лишь на ранней стадии.
Для этого нужно:
- Извлечь фикус из горшка.
- Обрезать все гнилые корни.
- Оставшуюся корневую систему промыть в розовом растворе марганцовки.
- Высушить и пересадить в новый горшок со свежей землей.
«Как и большинство комнатных растений, фикусы подвержены грибковым заболеваниям, — констатирует Илья Шмидт. — В частности, это антракноз, когда на листьях фикуса появляются коричневые пятна, похожие на язвы. Второе грибковое заболевание, которое поражает фикусы — это церкоспороз. Его признак — черные точки на нижней стороне листьев. Обе болезни могут быть губительны, но, к счастью, обе лечатся при помощи препаратов "Алирин" или "Фитоспорин". Главное — действовать по инструкции».
Размножение фикусов
Эксперты «Ленты.ру» назвали два способа размножения фикуса: более простой — черенкование, и более сложный — воздушная отводка. Разберем их преимущества.
Черенкование
Самый простой способ. Черенкование лучше проводить ранней весной, в период активного роста. Черенки надо брать с верхушки, чтобы на каждом из них было по три листика. Млечный сок на срезе надо смыть, а сам срез высушить. Есть два варианта черенкования.
- В горшке с песком. Черенки высаживают в глиняные горшки, наполненные чистым песком, накрывают банкой и ставят на подоконник. Главное — постоянно увлажнять песок.
- В воде. Не пропускающие свет емкости наполнить водой комнатной температуры на 2 сантиметра и опустить туда черенки.
Черенки фикусов пускают корни примерно через месяц. После чего их высаживают в наполненные универсальным грунтом горшки диаметром 10 сантиметров.
Воздушными отводками
Этот метод — более сложный, зато он позволяет через некоторое время получить достаточно взрослое растение.
Порядок действий:
- Выберите длинную часть ствола или ветки материнского растения.
- Очистите ее от листьев и побегов.
- Острым ножом на коре на расстоянии одного сантиметра друг от друга сделайте два кольцевых надреза до древесины.
- Аккуратно очистите кору между надрезами также до древесины.
- Под верхнюю часть коры над кольцом вставьте небольшой кусочек зубочистки.
- Смажьте кисточкой с корневином участок над снятым кольцом.
- Мхом или минеральной ватой, пропитанной корневином, оберните надрез.
- Обвяжите «кокон» веревкой, чтобы он плотно сидел на стволе.
- Разрежьте пластиковый стаканчик до середины дна.
- Проделайте в дне отверстие диаметром как у ствола.
- Наденьте стаканчик на «кокон».
- Скрепите разрезанную стенку стаканчика скотчем.
- Закрепите сам стаканчик на стволе.
- Наполните стаканчик универсальным грунтом. Следите, чтобы грунт всегда был влажным.
- Когда в стаканчике появятся корни, аккуратно разберите конструкцию.
- Отрежьте часть ствола под корнями.
- Пересадите готовое растение в горшок.
10 интересных фактов о фикусах
1. Фикус священный (Ficus religiosa) — объект почитания у буддистов, индуистов и мусульман. Буддисты считают, что принц Сиддхартха Гаутама под фикусом достиг просветления, став Буддой Шакьямуни. Индуисты из-за обилия семян считают фикус символом бога плодородия Вишну. Мусульмане почитают фикус, поскольку ему посвящена целая сура в Коране под названием «Смоковница».
2. Именно листьями инжира Ficus carica прикрыли свою наготу первые люди Адам и Ева, отведавшие плод с Древа познания добра и зла: в Библии говорится, что они «сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». Отсюда и пошло выражение «прикрываться фиговым листком», им же было принято прикрывать гениталии в христианском искусстве.
3. На северо-востоке Индии племя хаси научилось пускать молодые воздушные корни Ficus elastica по ореховым прутьям, раскинутым над реками. Со временем окрепшие корни образовывали прочные мосты. Сегодня такое искусство называется арбоархитектурой.
4. В начале ХХ века в мире насчитывалось самое большое в истории количество фикусов. «Каучуковая лихорадка», вызванная потребностями автомобилестроения в резине, породила гигантские плантации фикусов и других каучуконосов в Южной Америке, Индонезии и на Цейлоне. С изобретением синтетических каучуков плантации фикусов существенно сократились.
5. Жительница Флориды Кэрен Купер спасла гигантский Ficus macrophylla, корни которого мешали продать соседний земельный участок, от вырубки. Она и еще несколько активисток вышли за растение замуж, и городские власти отступили.
6. Инжир, продающийся в магазине, — это не плод. Внутри кожистой оболочки в сиропе содержатся сотни цветков. Самки ос проникают внутрь инжира, откладывают там яйца и опыляют цветки.
7. Воздушные корни Fícus benghalensis, произрастающего в Индии и на Шри-Ланке, способны разрастаться на несколько гектаров, а ширина его кроны достигает более полукилометра.
8. Многие виды, например, Ficus aurea, относятся к фикусам-душителям. Они селятся на других растениях, и постепенно корни фикусов прорастают в коре дерева-хозяина, разрушая его. Такой образ жизни — результат адаптации к темным джунглям, где остра конкуренция за солнечные лучи.
9. Фикусы ядовиты. Ядовит их млечный сок, а также ароматические вещества кумарины, которые выделяют листья. В сочетании с ультрафиолетовым излучением они превращаются в канцерогены.
10. Фикусы полезны. На основе кумаринов изготавливают лекарство «Псорален», помогающее от плешивости и витилиго. Кроме того, фикусы способны поглощать выделяемый пластиком газ формальдегид.