Какие декоративные растения нельзя сажать на участке

Декоративные виды растений часто ошибочно подбирают ко внешнему виду загородного участка. Однако красивые кусты с цветами могут доставить немало хлопот, от частой прополки до давления на плодовые культуры. Эксперты рассказали, какие кустарники не стоит сажать в саду.

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Можжевельник угрожает заразить плодовые культуры ржавчиной – это грибковое заболевание, которое ослабляет «жертву», приводит к ее увяданию, снижению урожайности и качества плодов. Он представляет опасность для яблонь, груш, слив, клубники, малины и ежевики.

Рододендрон цветет красиво, но недолго – две-три недели в конце весны, после чего нужно удалять отцветшие цветки. Остальное время он выглядит довольно обыденно. Это прихотливое растение, которому нужен кислый грунт, так как в щелочных и нейтральных почвах оно начинает болеть. Также этому кустарнику не нравятся прямые солнечные лучи. Почти все его части при употреблении внутрь токсичны и опасны для скота и домашних животных, а также могут вызвать недомогание у человека.

Не стоит «пускать в огород» и девичий виноград. Он быстро разрастается и подавляет другие растения, разрушая их популяцию. А также привлекает комаров, пишет «БелНовости».

Зато для посадки в средней полосе России хорошо подходит калина Бульденеж. Это красивый кустарник с пышными цветами. Его цветение длится около месяца в начале лета, а аромат у него не навязчивый. Растению будет комфортно и в тени, и в низине. Оно не требует особого ухода и специальной почвы и хорошо переносит холодные зимы. Единственная его потребность – это влага, поэтому не стоит сажать его в засушливом месте. Декоративный куст спокойно растет десятки лет без пересадок, сообщается на сайте «Хибины».

Ранее агроном объяснил, какие плодовые деревья нельзя сажать рядом, чтобы они не подавляли друг друга. У соседей должны быть схожие требования к почве и климатическим условиям. Также эксперт рассказала, какие ягодные кусты нельзя сажать близко друг к другу. У них есть общие враги, которые могут перекинуться на сочные листья по соседству.