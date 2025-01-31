Терапевт какую воду лучше кипятить

Повторное кипячение обогащает воду тяжелыми металлами, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. Она отметила, что кипятить лучше бутилированную или фильтрованную воду.

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« ‎ Д л я к и п я ч е н и я л у ч ш е и с п о л ь з о в а т ь ф и л ь т р о в а н н у ю и л и б у т и л и р о в а н н у ю в о д у . Э т о у м е н ь ш и т о б р а з о в а н и е н а к и п и и у л у ч ш и т в к у с . П о в т о р н о е к и п я ч е н и е в о д ы м о ж е т п р и в е с т и к у в е л и ч е н и ю к о н ц е н т р а ц и и в р е д н ы х в е щ е с т в , т а к и х к а к н и т р а т ы и с о л и т я ж е л ы х м е т а л л о в . Р е г у л я р н о о ч и щ а й т е ч а й н и к . Н а к и п ь н е т о л ь к о у х у д ш а е т в к у с в о д ы , н о и с н и ж а е т э ф ф е к т и в н о с т ь н а г р е в а . Н е о с т а в л я й т е в о д у в ч а й н и к е н а д о л г о . З а с т о я в ш а я с я в о д а м о ж е т с т а т ь п и т а т е л ь н о й с р е д о й д л я б а к т е р и й . П о с л е к и п я ч е н и я и с п о л ь з у й т е в о д у в т е ч е н и е 2 4 ч а с о в » , — з а я в и л а Т е н .

Химик Алексей Панов ранее рассказал, что на верхней полке холодильника лучше хранить те продукты, которые не требуют приготовления или нуждаются в минимальной обработке перед приемом пищи. По его словам, температура в этой части холодильника колеблется от +2 до +4 градусов, что отлично подходит для хранения молока, кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного. На средней полке рекомендуется хранить готовые блюда, яйца, сосиски и колбасу. Нижняя полка холодильника — это зона с самой низкой температурой — от -2 до 0 градусов, добавил Панов.