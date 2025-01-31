Терапевт какую воду лучше кипятить

Терапевт рассказала, как правильно кипятить воду на самом деле
Повторное кипячение обогащает воду тяжелыми металлами, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. Она отметила, что кипятить лучше бутилированную или фильтрованную воду.
«Для кипячения лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду. Это уменьшит образование накипи и улучшит вкус. Повторное кипячение воды может привести к увеличению концентрации вредных веществ, таких как нитраты и соли тяжелых металлов. Регулярно очищайте чайник. Накипь не только ухудшает вкус воды, но и снижает эффективность нагрева. Не оставляйте воду в чайнике надолго. Застоявшаяся вода может стать питательной средой для бактерий. После кипячения используйте воду в течение 24 часов», — заявила Тен.
Химик Алексей Панов ранее рассказал, что на верхней полке холодильника лучше хранить те продукты, которые не требуют приготовления или нуждаются в минимальной обработке перед приемом пищи. По его словам, температура в этой части холодильника колеблется от +2 до +4 градусов, что отлично подходит для хранения молока, кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного. На средней полке рекомендуется хранить готовые блюда, яйца, сосиски и колбасу. Нижняя полка холодильника — это зона с самой низкой температурой — от -2 до 0 градусов, добавил Панов.